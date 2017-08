Motorola kündigt Moto G5S und G5S Plus an

Die Neuvorstellungen bieten größere Displays und bessere Kameras. Der interne Speicher verdoppelt sich von 16 auf 32 GByte. Beide Geräte sollen im September zu Preisen von 249 beziehungsweise 299 Euro in den Handel.

Motorola erweitert seine Produktreihe Moto G um zwei Smartphones. Die sogenannte Special Edition des im Februar auf dem MWC in Barcelona präsentierten Moto G5 kommt in zwei Varianten: Moto G5S und G5S Plus verfügen über Unibody-Metallgehäuse aus Aluminium und basieren auf Android 7.1.1 Nougat. Beide Smartphones sollen im September in den Handel kommen.

Im Gehäuse des Moto G5S steckt ein 5,2 Zoll großes Full-HD-Display, das bei einer Auflösung von 1920 mal 1080 Bildpunkte auf eine Pixeldichte von 424 ppi kommt. Geschützt wird das Display von Gorilla Glas 3.

Zur weiteren Ausstattung gehört der Qualcomm-Prozessor Snapdragon 430, dessen acht Kerne bis zu 1,4 GHz schnell sind. Ihm stehen 3 GByte RAM zur Seite. Für die Stromversorgung ist ein 3000-mAh-Akku verantwortlich, der Dank der Schnellladetechnik TurboPower innerhalb von 15 Minuten genug Energie für eine Laufzeit von 5 Stunden aufnehmen kann.

Der interne Speicher von 32 GByte lässt sich per MicroSD-Karte um bis zu 128 GByte erweitern. Funkverbindungen nimmt das Moto G5S per LTE (Cat. 4), WLAN 802.11n und Bluetooth 4.2 auf. Auch GPS, Glonass und NFC sind mit an Bord.

Die 16-Megapixel-Kamera auf der Rückseite bietet einen Phasenerkennungs-Autofokus. Die Weitwinkelkamera auf der Vorderseite löst 5 Megapixel auf. Sie wird durch einen LED-Blitz unterstützt, der auch bei Nacht für ansprechende “Gruppenselfies sorgen soll”. Im Home-Button auf der Vorderseite integriert Motorola zudem einen Fingerabdrucksensor.

Das Moto G5S Plus unterstützt wie sein kleinerer Bruder LTE und TurboPower. Auch der per SD-Karte erweiterbare interne Speicher ist beim Plus-Modell 32 GByte groß. Auch beim Akku, der Größe des Arbeitsspeichers sowie den Funkverbindungen ergeben sich keine Unterschiede.

Das Full-HD-Display des Moto G5S Plus ist jedoch 5,5 Zoll groß, woraus sich eine Pixeldichte von 401 ppi ergibt. Darüber hinaus bietet es eine Dual-Kamera in der Rückseite mit einer Auflösung von jeweils 13 Megapixeln, die einen selektiven Fokus unterstützen, um beispielsweise den Hintergrund eines Porträtfotos verschwommen darzustellen, was normalerweise Optiken mit langen Brennweiten vorbehalten ist. Die Auflösung der Frontkamera mit Weitwinkel-Optik spezifiziert Motorola mit 8 Megapixeln.

Die Lenovo-Tochter spendiert dem Moto G5S Plus zudem einen stärkeren Prozessor als dem Moto G5S. Qualcomms Octacore-SoC Snapdragon 625, das auch das Moto G5 Plus antreibt, soll bis zu 2 GHz erreichen.

Beide Geräte bietet Motorola in den Farben Grau und Gold an. Die unverbindliche Preisempfehlung für das Moto G5S liegt bei 249 Euro. Das Moto G5S Plus soll den Geldbeutel indes mit 299 Euro belasten.

Moto G5 und G5 Plus sind derzeit ab etwa 170 beziehungsweise 240 Euro zu haben. Sie nutzen zwar dieselben Prozessoren wie die Special Edition, ihr interner Speicher ist jedoch nur 16 GByte groß. Auch die Displays sind mit 5,0 beziehungsweise 5,2 Zoll kleiner. Ob die ebenfalls überarbeiteten Kameras der Special Edition den Aufpreis rechtfertigen, können allerdings erst ausführliche Tests zeigen.

