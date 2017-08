Daimler-Tochter Moovel kauft Hamburger App-Entwickler Familonet

Die App Familonet soll auch weiterhin angeboten werden. Sie hat eigenen Angaben zufolge rund 2 Millionen registrierte Nutzer. Moovel ist für seine Angebote im Bereich urbaner Mobilität vor allem an der Kompetenz der Familonet-Entwickler in den Bereichen Geofencing und Standortbestimmung interessiert.

Die Moovel Group, ein Tochterunternehmen der Daimler AG, hat die Übernahme der Familonet GmbH bekannt gegeben. Das 13-köpfige Entwicklerteam des Hamburger Start-ups wird mit dem ebenfalls bereits in der Hansestadt ansässigen Moovel-Entwicklerteam zusammengeführt. Die App Familonet, die für Android und iOS angeboten wird und auf rund 2 Millionen registrierte Nutzer, vor allem in Deutschland, den USA, Brasilien, Indien und der Türkei, verweisen kann, soll auch künftig angeboten werden. Zu finanziellen Details der Transaktion haben die Beteiligten keine Angaben gemacht.

“Die Expertise und Kompetenzen von Familonet sind eine ideale Ergänzung für das Moovel Entwicklungsteam am Standort Hamburg. Sowohl die Mobile Geolocation-Technologie als auch das Team von Entwicklern mit Location-Expertise sind ein großer Zugewinn für Moovel”, so Oliver Wahlen, Chief Technology Officer der Moovel Group in einer Pressemitteilung. Das Moovel-Team in Hamburg wachse damit auf knapp 40 Mitarbeiter an. Insgesamt arbeiten über 250 Menschen bei Moovel.

Moovel ist für Daimler auf dem Weg vom Autobauer zum Mobilitätsanbieter ein strategisch wichtiges Standbein. Anfang des Jahres hat Daimler über seine Sparte Daimler Financial Services dafür bereits die in Luxemburg ansässige PayCash Europe S.A übernommen. Die Technologie des Zahlungsdienstleisters soll die Grundlage für Mobile-Payment-Angebote bilden, die unter der Marke “Mercedes pay” auf den Markt kommen werden. Laut Bodo Uebber, im Daimler-Vorstand für Finanzen & Controlling und den Bereich Daimler Financial Services verantwortlich, unterstreicht das Bezahlsystem die Ambitionen, “einer der führenden Anbieter digitaler, mobiler Dienste” zu werden.

Bislang besteht das Angebot vor allem aus dem Car-Sharing-Dienst Car2Go sowie der App MyTaxi. Sie agieren unter dem Dach der Daimler Mobility Services GmbH, einer Tochter von Daimler Financial Services.

Die Mobilitäts-App Moovel ist Kernprodukt der Moovel Group GmbH, einem hundertprozentigen Tochterunternehmen der Daimler AG. Die App kombiniert Informationen über den ÖPNV, der Deutsche Bahn, der Carsharing-Anbieter car2go und Flinkster sowie von mytaxi, Taxi-Ruf und zu Mietfahrräder und. Kern ist also die Kooperation zwischen Daimler und der Bahn, abgedeckt wird laut Anbieter ganz Deutschland.

Die Angebote können über die Moovel-App nicht nur gesucht, sondern auch gebucht und bezahlt werden. Zur Moovel Group gehören außerdem die US- Mobilitätsplattform RideScout sowie GlobeSherpa, Anbieter von Mobile-Ticketing-Lösungen für Verkehrsbetriebe. Letzterer bleibt dabei allerdings eher im Hintergrund, die von ihm entwickelten Apps werden von den Verkehrsbetrieben ihren Kunden unter ihrem Namen angeboten, in Deutschland seit diesem Jahr etwa vom Karlsruher Verkehrsverbund.

Da scheint Familonet zunächst nicht recht dazu zu passen. Die Firma wurde 2012 von Hauke Windmüller, Michael Asshauer und David Nellessen gegründet. Sie kam 2013 dann mit der gleichnamigen App auf den Markt, die sich zunächst darauf konzentrierte, die Kommunikation innerhalb der Familie zu fördern. Dazu gab es Funktionen wie Check-ins, Nachrichten- und Fotoaustausch. Außerdem – und da wird es langsam für Movvel interessant – werden Hilferufen in Notsituationen und deren Verknüpfung mit Standortdaten angeboten. Diese Möglichkeiten wurden anschließend noch ausgebaut und sind nun offenbar das entscheidende Kriterium für den Kauf gewesen.