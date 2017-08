Tata Consultancy Services startet neues Rechenzentrum in Deutschland

Tata Consultancy Services (TCS) öffnet in Frankfurt ein neues Rechenzentrum. Damit will der indische Dienstleister in der Region eine hybride Cloud-Infrastruktur bietet. Das Rechenzentrum soll das bestehende Angebot für Strategieentwicklung, Anwendungsbereitstellung, Migration und das kontinuierliche Management von Anwendungen abrunden.

Mit dem Rechenzentrum bietet TCS PaaS- und IaaS-Dienste. Hinzu kommen branchenspezifische Cloud-Lösungen, basierend auf TCS-Produkten wie TCS BaNCS für Finanzdienstleister oder vergleichbaren Lösungen für Branchen wie den Einzelhandel, die Fertigungsindustrie und Life Sciences.

TCS tritt dabei als Cloud Integrator auf. Die Hybrid Cloud von TCS erlaubt die Kombination von verschiedenen Public-Cloud-Providern mit der TCS Enterprise Cloud. Sämtliche Anwendungen im Rechenzentrum von TCS lassen sich nahtlos in Public-Cloud-Angebote integrieren und skalieren. Neben eigenen Lösungen bietet TCS auch Anwendungen von Drittherstellern an. So könne der Dienstleister den gesamten Lebenszyklus von Cloud-Lösungen von der Planung über Migration und Sicherheit bis zum automatisierten Management unterstützen.

Zielmarkt des neuen Standortes sind Unternehmen aus Deutschland und Europa oder international operierende Anwender mit Fokus auf Europa. Die Kombination aus TCS Enterprise Cloud und den Public-Cloud-Lösungen weiterer Anbieter ermöglichen eine hochskalierbares Modell.

Das neue Rechenzentrum in Frankfurt ist Teil der TCS Enterprise Cloud (TEC) mit Standorten in Indien, den USA, Großbritannien, Japan und Schweden. Kunden können festlegen wo Daten gespeichert und verarbeitet werden, was gerade bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten wichtig ist und durch die Datenschutz-Grundverordnung noch weiter an Gewicht gewinnen wird.

“Ausschlaggebend für die Wahl Deutschlands als neuen Standort für das neue Rechenzentrum waren die hohen Standards für Datenschutz, die exzellente Infrastruktur und die Nähe zu unseren Kunden”, begründet Sapthagiri Chapalapalli, Vice President und Managing Director für TCS in Deutschland und Österreich die neue Standortwahl. Laut Chapalapalli setzen verwenden bereits zum Start drei Großkunden das neue Rechenzentrum.