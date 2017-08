Ceyoniq ermöglicht S/4HANA-Migration mit ECM-Lösung nscale

Ceyoniq Technology unterstützt mit dem Informationsmanagementsystem nscale jetzt auch die echtzeitfähige ERP-Suite S/4HANA. So mit lassen sich auch bestehende Daten und Dokumente bei einer Migration auf die neue Suite überführen. Gleiches gilt auch für Anwender, die HANA nur als Datenbank-Plattform einsetzen. Hier werden bereits erste Projekte umgesetzt, teilt Ceyoniq mit.

Mit entsprechenden Schnittstellen können Anwender den Migrationsprozess umsetzen. Über das Modul nscale SAP Proxy können dann Daten automatisiert migriert werden. Über die ArchiveLink-Schnittstelle können dann auch Daten und Dokumente integriert werden, die in Drittsystemen abgelegt sind.

Die Schnittstelle CMIS in nscale ermöglicht den Zugriff auf die Dokumente, die im SAP-Document-Center von SAP S/4 HANA abgelegt sind. Auch bei einer so genannten Greenfield-Migration auf S/4HANA können über verschiedene nscale-Schnittstellen Daten in das SAP-ERP gehoben werden.

So sei die nscale xSAP-Schnittstelle, die den ArchiveLink bedient, bereits für HANA vorbereitet. Ebenfalls verfügbar ist eine Anbindung an das SAP Information Lifecycle Management (SAP ILM), die über nscale ERP Connector ILM abgewickelt wird. Dieser Connector ermöglicht die Übergabe aller Daten aus SAP an die WebDAV-Schnittstelle. Auch ADK- oder DVS-Exporte können so strukturiert in nscale abgelegt werden.

Mehr zum Thema IoT: Eine neue Standard-Welt entsteht Im Bereich IoT gibt es zahlreiche Initiativen und Konsortien, bislang laufen diese Bestrebungen jedoch überwiegend parallel nebeneinander her. Doch damit dies alles überhaupt funktionieren kann, braucht man neben neuen Produkten auch neue Standards – insbesondere für die Kommunikation der Geräte untereinander und für die Sicherheit. silicon.de gibt einen Überblick. zum Artikel »

Falls die Daten und Dokumente revisionssicher vorgehalten werden sollen, kann über die beschriebenen Werkzeuge auch eine Appliance bereitgestellt werden. Über die nscale SAP Appliance können Kernprozesse auf Basis von SAP S/4HANA gestartet werden und

parallel Altdaten für einen Audit bereit gehalten werden.

Wie die Kyocera-Tochter Ceyoniq mitteilt, kann nscale auch in der Cloud installiert werden, sofern S/4 in in einer Private Cloud betrieben werden soll. Dem Anwender stehen sämtliche Schnittstellen über einen WebService zur Verfügung.

“Anwender stehen vor der Herausforderung, den über Jahre gewachsenen Lösungscode und die in SAP gesammelten Daten grundlegend aufzuräumen”, kommentier Oliver Kreth, Geschäftsführer der Ceyoniq Technology GmbH. Die Überführung von Daten und Dokumenten aus Altsystemen ist ein kritischer Vorgang.