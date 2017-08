DevOps-Spezialist Chef Software öffnet Niederlassung in Deutschland

Der Anbieter einer Continuous Automation Plattform will mit einem Büro in Berlin künftig auch für deutsche Unternehmen präsent sein.

Chef Software startet eine Präsenz in Deutschland. Das Büro in Berlin wird von Christian Bischof als Regional Sales Director DACH geleitet. Christian Johannsen ist vor Ort als Solution Architect EMEA tätig. Bischof soll nun sämtliche Belange für Kunden, Partner und Kooperationen zuständig sein.

CHEF bietet die eigenen Werkzeuge in einer Kombination aus Open Source und kostenpflichtigen Tools an. Neben dem quelloffenen Configuration Management Tool Chef, das ein Nutzer mit einem “Recipe” steuert, bietet Chef Software kommerziell auch ein Automation Framework an, das die Automatisierung von Infrastruktur, IT-Compliance und Applikationen übernimmt.

Die Automatisierungsplattform CHEF Automate lässt sich lokal installiert, in der Cloud und in hybriden Modellen nutzen. Die Continuous Configuration Automation integriert auch Compliance Elemente in das Framework. Damit können beispielsweise Compliance Risiken automatisch entdeckt und analysiert werden.

Zudem lassen sich diese in die Auslieferung der Software einbetten. Mögliche Risiken lassen sich über DevOps in der Testumgebung prüfen und beheben. Ein weiteres Produkt ist Habitat, das es ermöglicht, auch in containerisierten Anwendungen die Automatisierung an die Applikation anzuheften. Habitat unterstützt dabei gängige Container-Plattformen wie Docker oder Kubernetes.

Nun ist das Unternehmen neben dem Hauptsitz in Seattle und weiteren Standorten in San Francisco und London auch in Berlin vertreten. Zudem ist das Unternehmen auch für globale Partner wie beispielsweise AWS, Microsoft, HPE und Accenture vor Ort präsent.

“Christian Bischof hat in der Vergangenheit erfolgreich Cloud-Lösungen und IT-Automatisierungsthemen vorangetrieben und war bereits maßgeblich am Erfolg von hyperkonvergenten Infrastrukturen in Deutschland beteiligt”, so Joe Pynadath, EMEA Senior Vice President und General Manager bei CHEF. “Christian Johannsen blickt zudem auf eine lange Historie im IT-Automatisierungsumfeld zurück und unterstützt in technischer Hinsicht bei allen Belangen unsere Kunden und Partner.”

Das deutsche Team blickt auf eine Historie bei Chef zurück. 2015 hatte Chef das deutsche Sicherheits-Startup VulcanoSec übernommen, dessen Technologie jetzt die Basis für Compliance im Chef-Portfolio bildet. Dieses Team wird jetzt am Büro in Berlin gebündelt.

Zuvor war Christian Bischof Regional Sales Manager bei SimpliVity, das inzwischen zu HPE gehört. Davor unterstützte er Enterprise Kunden von VMware bei der erfolgreichen Einführung von Virtualisierung und Cloud. Christian Johannsen spezialisierte sich früh auf die Automatisierung von Infrastrukturen und Applikationen und unterstützte die Implementierung von VMware und Nutanix-Lösungen bei namhaften Kunden.