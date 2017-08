Java EE – Oracle will Entwicklung an Community auslagern

Oracle prüfe laut eigenen Angaben die Übertragung der Entwicklung von Java EE an eine offene Community, was Kritiker bereits seit einiger Zeit fordern.

Oracle will die Entwicklung der Java Enterprise Edition (Java EE) offenbar an eine Open-Source-Community übergeben. Kritiker wie die Gruppe der Java EE Guardians werten die Schritt als längst überfällig.

Java EE ist zwar bereits eine Open-Source-Software, doch der Entwicklungsprozess ist langwierig und unefektiv. Das soll sich unter der Verantwortung eines neuen Gremiums ändern.

“Auch wenn Java EE in Open Source mit der Hilfe der Java EE Community entwickelt wird, wird der Prozess oft nicht als agil, flexibel oder offen genug angesehen, vor allem dann nicht, wenn man das mit anderen Open Source Communities vergleicht. Wir wollen das besser machen”, erklärt David Delabassee, Software-Evangelist bei Oracle in einem Blog. Diese Aussage könnte als Zeitenwende für die schleppende Entwicklung von Java EE gesehen werden.

Derzeit diskutiere Oracle, wie man die Entwicklung von Java EE besser machen könnten und “wir glauben, dass die Übergabe der Java EE-Technologien an eine Open Source Foundation der richtige nächste Schritt sein könnte, um agilere Prozesse anzunehmen und flexiblere Lizenzen zu Implementieren und den Goverance-Prozess zu ändern”, so Delabase weiter. Gleichzeitig versichert Oracle auch weiterhin die aktuellen Versionen zu unterstützten und dass Oracle auch weiterhin an Java EE mitarbeiten werde.

Ausgewählte Whitepaper Was CEBP ist und wie es Ihrem Unternehmen helfen kann Mittelständische Unternehmen haben in der Regel schon erhebliche Summen in CRM- und ERP-Systeme investiert. Zwar wurden damit viele strategische Ziele erreicht, ein wichtiger Aspekt lässt häufig aber immer noch zu wünschen übrig: der Kundenservice. Genau hier verspricht CEBP deutliche Verbesserungen und Effizienzsteigerungen. zum Whitepaper »

Kritiker bemängelten, dass Oracle zu langsam und zu wenig aktiv an der weiteren Entwicklung mitgewirkt habe. Die Kritik ging so weit, dass sich die Java EE Guardians gründeten, die von Oracle genau den Schritt der Offenlegung forderten. Vor allem auch deshalb, weil Oracle verschieden wichtige Entscheidungen vertagte oder schlicht ignorierte. Das ging so weit, dass in der Community bereits die Befürchtung verbalisiert wurde, dass Oracle Java EE völlig fallen lassen könnte.

Nun bleibt aber abzuwarten, an welche Organisation Oracle die weitere Entwicklung der Software, die derzeit bei zahllosen Anwendern in Gebrauch ist, übergeben wird. Als mögliche Kandidaten kommen hier etablierte Organisationen wie die Eclipse Foundation oder die Apache Software Foundation in Frage.

Auf Twitter haben viele Entwickler die Pläne sehr positiv aufgenommen. Sowohl die MicroProfile-Initiative als auch die MVC-Spezifikation haben in der jüngsten Vergangenheit gezeigt, dass die Community bereit und in der Lage ist, die Entwicklung größerer Projekte und Spezifikationen zu übernehmen.

Ausgewähltes Whitepaper Keine digitale Transformation ohne Software-Defined Networking Unternehmen setzen auf die Digitalisierung. Manche haben bereits Maßnahmen eingeleitet, andere bereiten sich darauf vor. Dieses Whitepaper untersucht, welchen Beitrag die Cloud dabei leisten kann. zum Whitepaper »

Es bleibt nun abzuwarten, wie, wann und an welche Organisation Oracle die Verantwortung für die Spezifikationen übergeben wird. Ein Kandidat ist sicherlich die Eclipse Foundation, die seit einiger Zeit bereits die MicroProfile-Initiative beheimatet. Aber auch andere Organisationen wie die Apache Software Foundation wären denkbar. Auch die Gründung einer neuen Organisation vergleichbar mit LibreOffice wäre eine denkbare Möglichkeit.

Einer der Gründer der Java-EE-Guardians hatte auf Twitter zu einer Abstimmung aufgerufen. Aktuell scheinen 64 Prozent der mehr als 800 Teilnehmer für Apache, etwa 15 Prozent für Eclipse zu stimmen. Immerhin 13 Prozent sprechen sich für einen Verbleib von Java EE bei Oracle aus.

Dass die Community zu solch einer Aufgabe fähig ist, beweisen zahlreiche erfolgreiche Bepiele, wie etwa die Open-Source-Implementierung von Java SE. Doch Java EE ist nicht der einizge Problemfall. Auch mit IBM und Red Hat liegt Oracle derzeit über ein modulares Java im Streit.

Tipp: Wie gut kennen Sie sich mit Open Source aus? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.