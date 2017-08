Oracle stellt 5000 Cloud-Experten ein

Oracle gibt bekannt, 5000 neue Mitarbeiter für den Bereich Cloud einzustellen. Gesucht werden Ingenieure, Berater, Vertriebsexperten und Support-Mitarbeiter. Damit wolle Oracle die steigende Nachfrage nach Cloud-Technologien abdecken. Die neuen Angestellten werden aber vor allem in den USA gesucht.

Neben erfahrenen Kräften umwirbt Oracle auch Studienabgänger. “Wir stellen erfahrene Sales- und Entwickler-Experten ein, die zu Oracles Cloud-Wachstum beitragen wollen und unsere Produkte besser machen”, so Joyce Westerdahl, Executive Vice President für Human Ressources bei Oracle. Studienabgängern stellt Westerdahl umfangreiche Trainingsprogramme in Aussicht.

Oracle hat in diesem Jahr bereits mehrfach im großen Umfang neue Kräfte in den verschiedenen Bereichen des Cloud-Computing angestellt. So wurden in diesem Jahr bereits 1500 Cloud-Entwickler und mehr als 2500 Vertriebler eingestellt.

In Europa hatte Oracle bereits im Juli dieses Jahres angekündigt, 1000 neue Vertriebsmitarbeiter für das wachsende Cloud-Portfolio des Software-Hauses einstellen zu wollen. Oracle konnte in den zurückliegenden Quartalen vor allem über Cloud-, PaaS- und IaaS-Angebote wachsen. Und um die ehrgeizigen Wachstumsziele für das aktuelle Geschäftsjahr erreichen zu können, muss Oracle nun vor allem die Vertriebsmannschaft aufstocken.

In der Recruiting-Initiative “Change Happens Here” sucht Oracle Kandidaten mit unterschiedlichen Werdegängen, die aber mindestens zwei bis sechs Jahre Berufserfahrung in den Bereichen HR, Recruiting, Marketing, Finance, Supply Chain oder Vertrieb vorweisen können. “Bewerber sollten Expertise aus diesen Bereichen in die Vertriebstätigkeit mit einbringen”, heißt es in einer Mitteilung von Oracle. Darüber hinaus sollten die Aspiranten ein vertieftes Interesse an “Technologie, Verkaufstalent und Begeisterungsfähigkeit für den Wandel, den die Cloud-Technologie in Unternehmen bewirken kann” haben.

Weitere Informationen sowie konkrete Stellenausschreibungen in Europa, Mittleren Osten und Afrika bietet Oracle über die Website “Change Happens Here“.