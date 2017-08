LTE-fähig – AVM präsentiert Fritzbox 6890

AVM hat im Vorfeld der IFA, die vom 1. bis 6. September in Berlin stattfindet, erstmals die Fritzbox 6890 LTE für schnelles Internet mit bis zu 300 MBit/s via Mobilfunk oder DSL vorgestellt. Sie soll im 4. Quartal 2017 zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 349 Euro in den Handel kommen.

Das neue Modell funkt laut Hersteller in fünf LTE- sowie zwei UMTS-Frequenzen und unterstützt Roaming für das Surfen in allen Mobilfunknetzen. Wie die Anfang Juni vorgestellten Fritzbox-Modelle 7590 und 6590 Cable verfügt die Fritzbox 6890 LTE über eine umfangreiche Ausstattung für die Heimvernetzung. Sie bietet schnelles WLAN auf beiden Frequenzen, kommt mit neuer Multi-User-MIMO-Technologie (4×4 Dualband WLAN AC+N mit 1733 MBit/s bei 5 GHz und 800 MBit/s bei 2,4 GHz), vier Gigabit-LAN-Ports, einem USB-Anschluss für Speichermedien sowie einer DECT-Basis für Telefone und Smart-Home-Anwendungen.

Ausgewähltes Whitepaper Cloud-Provider-Wahl ist Vertrauenssache Inzwischen gibt es auch in Deutschland zahlreiche lokalisierte Angebote und Rechenzentren, auf die Anwenderunternehmen bei Cloud-Angeboten zurückgreifen können. Die Ergebnisse einer umfassenden Umfrage zeigen, auf welche Aspekte sie dabei besonders Wert legen. zum Whitepaper »

Über den internen ISDN-S0-Bus lassen sich vorhandene TK-Anlagen anbinden. Auch analoge Telefone, Faxgeräte oder Türsprechanlagen können an der neuen Fritzbox angeschlossen werden.

Die Fritzbox 6890 LTE ist statt über Mobilfunk wahlweise auch am Festnetzanschluss einsetzbar, entweder direkt am DSL-Anschluss oder über den WAN-Port an Kabel- oder Glasfasermodems. Die Fallback-Funktion der Fritzbox 6890 LTE von DSL auf Mobilfunk soll Anwendern mit besonders hohen Ansprüchen an die Internetverfügbarkeit zusätzliche Sicherheit bieten.

Sowohl über LTE CAT6 als auch über DSL (von ADSL bis VDSL2 mit Supervectoring 35b) können Downloadraten von bis zu 300 MBit/s erreicht werden. Telefonie wird für alle Zugangsarten IP-basiert (SIP-Standard) unterstützt. Die Fritzbox 6890 LTE lässt sich auch an ISDN- sowie an analogen Festnetzanschlüssen nutzen.