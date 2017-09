Materna stärkt Cloud-Business mit ComConsult-Übernahme

Materna gibt die Übernahme der ComConsult Kommunikationstechnik GmbH bekannt. Damit stärkt das Dortmunder IT-Unternehmen das eigene Cloud-Geschäft im Enterprise Service Management Umfeld. Das Aachener Beratungshaus ComConsult ist vor allem die Cloud-Lösungen von ServiceNow spezialisiert, ein Bereich, in dem auch Materna bereits aktiv ist.

Mit Jahresbeginn 2018 sollen diese Bereiche in einem neuen Unternehmen gebündelt werden, das mit zehn deutschen und einem Schweizer Standort sowie einem Nearshore-Center in der Slowakei zu einem der größten ServiceNow-Partner in der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz werden wird.

ServiceNow ist derzeit einer der wichtigsten Anbieter für Cloud-basierte Unternehmensmanagement-Lösungen unter anderem für die Bereiche IT-Service, Human Resources, Security und Kundenservice. Zudem will ServiceNow künftig auch weitere Bereiche mit Hilfe von Softwarelösungen automatisieren und standardisieren.

Zu den Leistungen der neuen Gesellschaft gehören Prozessberatung, Architekturberatung und -konzeption, Projektleitung sowie die komplette Implementierung. Auch die Entwicklung von ServiceNow Apps, Trainings und Betriebsunterstützung sollen aus der neuen Organisation heraus angeboten werden.

Die Leitung des neuen Unternehmens setzt sich aus den beiden ComConsult-Geschäftsführern Martin Woyke und Stefan Rolf, sowie dem Materna-Abteilungsleiter und ServiceNow Experten Ludger Koslowski zusammen.

“Der ServiceNow-Markt wächst mit sehr hoher Geschwindigkeit. Daher ist ServiceNow für Materna ein wichtiges Innovations- und Wachstumsthema. Wir sehen uns durch diese Akquisition im Markt bestens positioniert. Die über 120 zertifizierten Experten der ComConsult und des Materna ServiceNow Competence Centers werden wir in Kürze unter einem neuen Firmennamen am Markt positionieren”, kommentiert Helmut Binder, CEO der Materna-Gruppe.

Die neue Organisation werde sich zum ersten Mal auf der ServiceNow Jahresveranstaltung NowForum am 14. November 2017 in Frankfurt vorstellen, dann soll auch die neue Unternehmensmarke bekannt gemacht werden.