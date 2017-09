Apple Watch Series 3 unterstützt LTE

Apple hat im Rahmen eines Presse-Events im neuen Steve Jobs Theatre am Firmensitz in Cupertino eine neue Smartwatch vorgestellt. Apple Watch Series 3 bietet wie erwartet Unterstützung für LTE. Damit lässt sich die Uhr auch zum Telefonieren nutzen. Allerdings gibt es die neue Smartwatch auch ohne LTE. Mit LTE kostet sie in den USA 399 Dollar, ohne 329 Dollar. In Deutschland kann sie ab 15. September bestellt werden und soll dan ab 22. September ausgeliefert werden.

Die Series-1-Varianten bleiben für 249 Dollar im Programm. Die Apple Watch Series 2 scheint hingegen nicht mehr angeboten zu werden. Das neue Modell kann ab dem 15- September vorbestellt werden. Eine Woche später soll sie allgemein verfügbar sein.

Das Display der LTE-Variante fungiert dabei als Antenne. Für die Kommunikation mit einem Mobilfunknetz hat Apple eine eSIM integriert. Die Uhr soll über die gleiche Nummer wie das iPhone erreichbar sein.

In einer Demo funktionierte die Telefonfunktion recht gut. Dazu wurde ein Gespräch mit einer Person auf einem See geführt, die sich mit einem Surfbrett per Paddel fortbewegte. Trotz dieser Aktion war ihre Stimme gut zu hören.

Die neue Apple Watch Series 3 ist mit einem 70 Prozent schnelleren Dual-Core-Prozessor ausgestattet, sodass sie neue Funktionen bietet. Siri verfügt nun auch auf der Smartwatch über eine Sprachausgabe.

