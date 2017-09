VMware aktualisiert vRealize Suite 2017

VMworld kündigt eine neue Version der Cloud-Management-Plattform vRealize Suite an. Neu sind neben neuen Support für Multi-Cloud auch Funktionen für Lifecycle Management. Darüber hinaus integriert der Anbieter die neuesten Versionen von vRealize Operations, vRealize Automation, vRealize Business for Cloud und vRealize Log Insight.

Mit der vRealize Suite bietet VMware eine Cloud Management-Plattform, die hybride Umgebungen aus Private und Public Clouds verwaltet. Diese Lösung bringt auch Automatisierungsfunktionen und unterstützt Richtlinien-basierte Bereitstellung von IT-Services. Dadurch, so VMware, soll die Suite den intelligenten Betrieb, automatisierte IT und Developer Cloud ermöglichen. Darüber hinaus bietet die Suite erweiterten Support für Public Clouds sowie Container- und Konfigurationsmanagement-Lösungen, um das Verschieben von Anwendungen von Dev-Test bis zum produktiven Einsatz.

Zu den neuen Funktionen zählen unter anderem die Straffung von Day 0 bis Day 2-Aufgaben durch ein neues, integriertes automatisches Lifecycle Management. So werde die tägliche Administration und der Betrieb der VMware vRealize Suite 2017 deutlich erleichtert. Eine automatisierte Bereitstellung, Konfiguration und Aktualisierung der Produkte in der Suite sorgt für eine schnellere Wertschöpfung bei Unternehmen.

In der vRealize Operations Version 6.6 wird das Workload Placement intelligenter umgesetzt. Das automatisiert das Workload Balancing aller vorhandenen Cluster und Datenspeicher entsprechend der jeweiligen Unternehmensanforderungen. Die Lösung beinhaltet auch einen Predictive Distributed Resource Scheduler (pDRS) sowie natives VMware vSAN-Management und Monitoring für hyper-konvergente (HCI) Infrastrukturlösungen, die auf vSAN basieren.

vRealize Automation 7.3 unterstützt das Container-Management-Portal Admiral 1.1. und damit Virtual Container Host-Instanzen, die durch VMware vSphere Integrated Containers generiert werden, sowie Docker Hosts und Docker Volumes. So lassen sich Volumen erstellen und diese an Container anfügen. Ein optimierter Support für “Control for Day 2”-Funktionen in VMware NSX profitieren Features wie Balancing, Network Adress Translation (NAT) und Security Groups.

vRealize Business for Cloud 7.3 ist jetzt als Tab in vRealize Operations 6.6 integriert, und ermöglicht durch das Zusammenführen von Daten zur Kapazitätennutzung und Kosteneffizienz neue Einsichten. Auch Kosten von AWS und Microsoft Azure-Instanzen werden damit in vRealize Operations sichtbar.

VMware vRealize Suite 2017 wird voraussichtlich im vierten Quartal 2017 verfügbar sein. Die Suite gibt es in drei Versionen: Standard, Advanced und Enterprise. Die Standard-Edition ist ab 3.745 US-Dollar erhältlich, Europreise sind derzeit nicht bekannt.