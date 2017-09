AppleCare+ und iPhone-Reparaturen werden teurer

Apple hebt zusammen mit der Vorstellung von iPhone X, iPhone 8 Plus und iPhone 8 die Kosten für die erweiterte Garantie und für Reparaturen am Display an.

Apple hebt die Preise für die erweiterte Garantie AppleCare+ für die neuen iPhone X, iPhone 8 Plus und iPhone 8 um 20 Euro an. Auch die Kosten für Display-Reparaturen hebt der Anbieter an.

Die zweijährige Garantie kostete bislang für iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6 und iPhone 6 Plus 149 Euro. Darin enthalten waren zwei Reparaturen bei unabsichtlicher Beschädigung für eine Servicegebühr von 29 Euro bei Beschädigungen am Display oder 99 Euro für jeden anderen Schaden. Der neue Preis steigt um 20 Euro auf 169 Euro. Beim iPhone X, das Apple ab 1149 anbietet, werden für AppleCare+ 229 Euro fällig.

Die Reparatur eines Displays kostet bei iPhone 7 Plus und iPhone 6 Plus 201,10 Euro, was einem Anstieg von 20 Euro entspricht. Genauso teuer ist die Display-Reparatur beim neuen iPhone 8 Plus. Für das iPhone 8 und das iPhone 7 kostet dieser Service 181,10 Euro.

Für die Kategorie “Sonstiger Schaden” fällt der Preis beim iPhone 7 Plus um 10 Euro auf 401,10 Euro. Die Preise für eine Display-Reparatur beim iPhone X hat Apple noch nicht mitgeteilt. Vermutlich werden diese aber erheblich teurer werden als bei den Plus-Modellen.

[mit Material von Kai Schmerer, ZDNet.de]

