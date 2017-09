Citrix macht neue Cloud Regionen in Deutschland und EU verfügbar

Mit neuen Regionen weitet Citrix die regionale Verfügbarkeit der eigenen Cloud-Services aus. Die neuen Regionen zielen vor allem auf die strengeren Datenschutzrichtlinien in Deutschland und Europa ab. Jetzt gibt es neue Regionen in Deutschland, Frankreich und Spanien.

Bislang waren Citrix’ Cloud-Services weltweit verfügbar. Aufgrund regionaler Besonderheiten aber, konnten viele Kunden in diesen Ländern nicht von einer On-Premises-Installation der Citrix-Lösungen auf die Cloud umschwenken. Das sollen diese neuen Angebote ändern.

Die Cloud liefere für Anwender Vorteile, weil diese sich damit nicht um die Pflege des Produktes, die Administration der Hardware kümmern müssen und auch keine besondere Infrastruktur aufbauen müssen und damit auch deutlich flexibler sind.

Künftig können sich Anwender entscheiden, ob sie US- oder EU-Regionen für ihre Lösungen in Anspruch nehmen wollen. Allerdings sei es laut Citrix nicht möglich, die Daten zwischen diesen unterschiedlichen Regionen zu verschieben.

“Citrix wird auch weiterhin neue Cloud-Regionen hinzufügen, um die Vorlieben, Policies und Anforderungen unserer globalen Kunden-Basis bedienen zu können”, kommentiert Charles Kielt in einem Blog. Auch seien weitere sprachliche Lokalisierungen geplant.

Allerdings handelt es sich bei diesen Regionen nicht um geonderte Rechenzentren, sondern diese entsprechen Grenzen, innerhalb derer die Dienste aus den Rechenzentren von Microsoft, Amazon, IBM und Google, das gerade erst ein neues Rechenzentrum in Frankfurt in Betrieb genommen hat, bereitgestellt werden.

In vielen Fällen ist der Ort des Rechenzentrums auch für Kunden nicht entscheidend. “Ungeachtet dessen, welche Citrix Cloud Service Region ausgewählt wird, werden sämtliche Kundendaten in einer Ressource-Location gespeichert, die vollständig unter der Kontrolle des Kunden liegt”, heißt es vom Anbieter. Citrix könne zu keiner Zeit auf die Daten zugreifen, oder diese in verschiedene Regionen verschieben. Damit sorge Citrix für eine weitere Sicherheitsschicht für die Daten.

Damit gibt es jetzt weltweit zwei Citrix-Cloud-Regionen: USA und Europa und inzwischen werden vier Sprachen angeboten. Für ShareFile Storage bietet Citrix jetzt 19 Zonen für XenMobile Services insgesamt 7 Zonen an. Für NetScaler bietet Citrix 12 Gateway-Points of Presence. Jedoch haben nicht alle Services dedizierte Instanzen. So werden in der EU-Zone App Layering, Smart Tools, Labs Services und NetScaler Services ebenfalls aus der US-Region heraus angeboten.