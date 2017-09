Berichte über diverse Verbindungsprobleme nach Update auf iOS 11

Durch das Update auf iOS 11 kann es unter Umständen in Mobilfunknetzen zu Problemen bei der Erreichbarkeit kommen. Auch Nutzer von Microsoft Exchange ActiveSync berichten von Verbindungs- und Synchronisationsproblemen unter iOS 11. Apple arbeitet angeblich bereits an der Fehlerbehebung.

Der österreichische Mobilfunkanbieter 3 hat seine Kunden per SMS vor einem Update auf iOS 11 gewarnt. Sie müssten sonst mit Erreichbarkeitsproblemen rechnen. Die Warnung erfolgte gestern kurz vor der Veröffentlichung der finalen Version. In Apple-Entwicklerforen wird außerdem von Problemen mit Exchange ActiveSync berichtet. Auch die sollen nach einem Update auf die aktuelle Versio von iOS auftreten.

“Lieber 3Kunde, unter bestimmten Voraussetzungen kann es vorkommen, dass es bei Ihrem iPhone aufgrund der neuen Software (iOS 11) zu Erreichbarkeitsproblemen kommen kann”, heißt es in der Update-Warnung des 3Business-Team. “Wir bitten Sie, kein Software-Update vorzunehmen.” Apple arbeite bereits mit Hochdruck an der Fehlerbehebung. “Wir werden Sie informieren, sobald der Fehler behoben ist.”

Laut 3Österreich “sieht es so aus, dass es bei einem ‘Handover’ (2G & 3G) zu Einschränkungen kommen kann”. Die Probleme sollen vor allem beim Wechsel zwischen GSM- und UMTS-Netz mit iPhone 7 und 7 Plus auftreten, heißt es in Berichten. “Wir testen weiter”, zitiert Der Standard eine Sprecherin des Unternehmens.

Ein Thread in einem Apple Developer Forum behandelt einen weiteren Fehler. Der verhindert bei iOS 11 die Verbindung mit Microsofts Exchange ActiveSync und damit die Synchronisation von Kalender, Kontakten, Mails, Notizen und Erinnerungen. Nutzer erhalten stattdessen nur eine Meldung über einen “Kontofehler”.

Ursache dafür ist möglicherweise, wie Apple HTTP/2-Verbindungen aushandelt. Ein vorgeschlagener Workaround könnte die Deaktivierung von HTTP/2 auf eigenen Exchange-Servern sein. Hinweise für Administratoren gibt Frankys Web, eine auf Microsoft Exchange und Active Directory spezialisierte Website. Das Problem sei Microsoft und Apple bereits bekannt.

Probleme gibt es offenbar auch mit dem Mail-Server Kerio Connect. Der Distributor Querplex hat bei internen Tests mit iOS 11 einen Bug gefunden, der in seltenen Fällen die Kommunikation von iOS-Geräten und Kerio Connect behindert. Betroffen ist angeblich die in iOS integrierte Mail-App. Querplex rät daher von einer Installation von iOS 11 ab. GFI Software, der Entwickler von Kerio Connect, stehe mit Apple bereits in Kontakt. Er hoffe, dass das Problem mit dem nächsten iOS-Update behoben wird.

[mit Material von Bernd Kling, ZDNet.de]

