HTC – Google übernimmt Unternehmensteile

HTC verkauft einige Unternehmensbereiche an Google. Neben mehreren Mitarbeitern bekommt Google für 1,1 Milliarden Dollar auch eine nicht exklusive Lizenz für geistiges Eigentum von HTC. Die Übernahme unterliegt der Zustimmung von Regulierungsbehörden. Google rechnet damit, den Kauf Anfang 2018 abschließen zu können.

“Die Vereinbarung ist das Ergebnis der jahrelangen strategischen Partnerschaft zwischen HTC und Google rund um die Entwicklung von Premium-Smartphones”, teilen die Unternehmen mit. Die Vereinbarung befördere HTCs Smartphone-Strategie und mache den taiwanischen Hersteller finanziell Flexibler.

Auch nach dieser Transaktion verfüge der Hersteller über “die besten Talente”. Und die würden bereits am Nachfolger des aktuellen Flaggschiff-Smartphones HTC U11 arbeiteten. Auch der Produktbereich Virtual Reality rund um die VR-Brille Vive solle nun weiter ausgebaut werden.

Diejenigen HTC-Mitarbeiter, die künftig für Google arbeiten werden, waren auch schon an der Entwicklung der Pixel-Smartphones beteiligt. “HTC ist ein langjähriger Partner von Google und hat einige der besten Premium-Geräte im Markt geschaffen”, kommentiert Rick Osterloh, Chef der Google Hardwaresparte.

Beispiele für die Kooperation zwischen Google und HTC sind unter anderem das Android-Smartphone, das erste Nexus-Smartphone im Jahr 2010, das Nexus-9-Tablet im Jahr 2014 und das erste Pixel-Smartphone im vergangenen Jahr. Osterloh sieht Googles Hardwaregeschäft jedoch noch am Anfang. “Wir konzentrieren uns auf den Aufbau von Kernkompetenzen.”

Ob sich Google mit Teilen von HTC sich bei Premium-Smartphones gegen die übermächtige Konkurrenz von Apple und Samsung durchsetzen kann, bleibt abzuwarten. Die Übernahme von Motorola hatte Google jedenfalls nicht den erhofften Erfolg beschert. Seit 2014 gehören die Reste des Traditionsunternehmens zu Lenovo.

Apple und Samsung dominieren laut IDC den Smartphonemarkt . Gemeinsam teilen sich knapp 40 Prozent des Marktes. Zudem streichen beide Firmen nahezu alle mit Smartphones erwirtschafteten Profite ein – hohe Verkaufszahlen gerade im Premiumsegment scheinen eine Voraussetzung für schwarze Zahlen bei Smartphoneherstellern zu sein.

Von der ersten Pixel-Generation soll Google in acht Monaten jedoch nur eine Million Geräte abgesetzt haben. Zum Vergleich, Samsung meldete erst kürzlich allein in Südkorea 850.000 Vorbestellungen für das Galaxy Note 8. Auch Apple erzielt zudem mit neuen iPhone-Generationen alleine am ersten Verkaufswochenende in der Regel noch höhere Verkaufszahlen.

[mit Material von Stefan Beiersmann, ZDNet.de]

