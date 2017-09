iPhone 8 und 8 Plus haben die besten Kameras

Laut den Experten von DxO lassen die neuen Apple-Modelle iPhone 8 und iPhone 8 Plus die Konkurrenz bei der Qualität der Aufnahmen weit hinter sich.

Mit der neuen iPhone-Generation kann Apple laut einem Test von DxO Labs derzeit die besten Kameras anbieten. In dem Test DxOMark erreicht das iPhone 8 Plus 94 Punkte. Damit sei es laut den Testern “die beste Smartphonekamera, die wir je getestet haben”. Das iPhone 8 kann mit dem Single-Kamera-Setup immerhin noch 92 Punkte erreichen.

Bislang lag der Spitzenwert bei 90 Punkten, die sich die erste Generation des Google Pixel sowie das HTC U11 gesichert hatten. Apple iPhone 7 und 7 Plus belegen mit 85 und 88 Punkten lediglich die Ränge sechs und fünf.

Bei Tageslicht liefert die Dual-Kamera des iPhone 8 Plus dem Test zufolge generell hervorragende Bilder mit einer hohen Detailwiedergabe und Farbtreue und einem “beeindruckenden” Dynamikumfang. Apple habe gegenüber der iPhone-7-Generation die Belichtungssteuerung und auch die HDR-Funktion verbessert.

Schlechte Lichtverhältnisse meistere die die Kamera in den meisten Fällen mit der richtigen Belichtung. Zudem sei die Kamera in der Lage, Gesichter für eine optimale Darstellung mit dem Blitz aufzuhellen. Bei Blitzaufnahmen loben die Tester den guten Weißabgleich, kritisieren aber auch ein hohes Bildrauschen und Detailverluste.

Weitere Stärken der Dualkamera sind der zweifache optische Zoom, der im Vollformat einer Brennweite von 56 Millimetern entsprechen soll, und die Bokehfunktion, die etwa bei Portraitaufnahmen den Hintergrund unscharf darstellt.

Insgesamt kommt das iPhone 8 Plus damit in der Disziplin Fotos sogar auf 96 Punkte. Die Gesamtnote von 94 Punkten ergibt sich aus dem etwas schwächeren Video-Score von 89 Punkten – was dem Ergebnis des HTC U11 entspricht und knapp unter den 91 Video-Punkten des Google Pixel liegt.

Das iPhone 8 ist laut DxO Labs zumindest das beste Smartphone mit Single-Kamera. In den meisten Fotodisziplinen liege es aufgrund derselben Kameratechnik gleichauf mit dem iPhone 8 Plus. Wichtigster Unterschied seien die durch die Dual-Kamera ermöglichten Zusatzfunktionen wie verlustfreier Zoom und Bokeh. Die Fotofunktion des iPhone 8 bewerten die Tester abschließend mit 93 Punkten, die Videofunktion mit 90 Punkten.

Der Vergleich mit älteren Smartphones ist anhand des DxOMark derzeit nur eingeschränkt möglich, da DxO Labs kürzlich die Testkriterien überarbeitet hat. Sie berücksichtigen nun stärker die Funktionen, die durch Dual-Kameras ermöglicht werden. Das führt bei älteren Geräten, die erneut getestet wurden, oftmals zu niedrigen Punktzahlen.

Zudem fehlen derzeit einige wichtige Premium-Geräte in der Statistik, darunter Samsungs Flaggschiffe der Jahre 2016 und 2017. Erneut gestestet nach den neuen Kriterien wurden unter anderem Google Pixel, HTC U11, iPhone 7 und 7 Plus, Samsung Galaxy S6 Edge (82 Punkte) und Nokia 808 PureView (61 Punkte).

