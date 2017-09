Mitel schließt Übernahme von Shoretel ab

Mitel hat die im Juli angekündigte Übernahme von Shoretel nun erfolgreich abgeschlossen. Der kanadische Käufer bezahlte 7,50 Dollar pro Shoretel-Aktie in bar. Das entspricht einem Aufschlag von 28 Prozent auf den Schlusskurs des Papiers am Tag vor dem Kaufangebot und einem Gesamtwert des Eigenkapitals von etwa 530 Millionen Dollar sowie einem Gesamtunternehmenswert von etwa 430 Millionen Dollar.

Bereits im Juli teilte Mitel mit, dass bereits “eine endgültige Fusionsvereinbarung” getroffen wurde. Bedeutsam war das, weil die Kanadier 2014 schon einmal einen Anlauf zur Übernahme von Shoretel gemacht hatte.

Der scheiterte damals allerdings. Auch die anschließend angestrebte Übernahme von Polycom durch Mitel kam nicht zustande. Mitel hatte 1,96 Milliarden Dollar geboten. Das war aber offenbar entweder nicht genug oder die weiteren Rahmenbedingungen stimmten nicht.

Mit dem Kauf von Shoretel untermauert Mitel seine Cloud-Strategie. Synergy Research bescheinigt dem fusionierten Unternehmen im zweiten Quartal 2017 Platz zwei im UCaaS-Markt. “Für Unternehmen ist der Umzug in ein Cloud-Kommunikations- und Collaboration-System innerhalb ihrer eigenen Organisation ein natürlicher erster Schritt auf der digitalen Transformationsreise”, erklärt Rich McBee, President und Chief Executive Officer von Mitel, in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen sei nun besser in der Lage, Kunden “nahtlos und einfach in die Cloud zu begleiten.” Seine konkrete Strategie und die detaillierte Roadmap für die Zusammenführung der Angebote will Mitel voraussichtlich Anfang 2018 vorstellen.