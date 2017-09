Red Hat optimiert Linux für heterogene SAP-Landschaften

Mit dem Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions sollen Anwender eine standardisierte Plattform für SAP-Softwareumgebungen bekommen.

Red Hat liefert mit RHEL for SAP Solutions eine Betriebssystem-Plattform, die für den Einsatz mit SAP-Software optimiert ist. In die Entwicklung dieser Plattform sei die Erfahrung des Anbieters bei der Bereitstellung von Plattformen für SAP-Anwendungen eingeflossen. Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions ist ab sofort im Red Hat Customer Portal verfügbar.

Der Vorteil für Anwender ist, dass man damit für eine einheitliche und standardisierte Plattform für Big-Data-Analyse- und –Managementprojekte bekommt und so heterogene Landschaften konsolidieren kann. Daneben liefert dieses Betriebssystem Hochverfügbarkeit und prädikative Analytik, bessere Leistung und optimierten Support für heterogene SAP-Landschaften.

Mit dem SAP-Portfolio stehen Unternehmen Geschäftsanwendungen und Datenanalyse-Technologien wie SAP NetWeaver oder SAP HANA zur Verfügung. Diese sollen Unternehmen dabei unterstützen, intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen und so Geschäftsprozesse zu beschleunigen.

Mit dem Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions lassen sich all diese Anwendungen aus einer Hand bereitstellen. Für IT-Abteilungen ist es so einfacher, die Standardisierung von Rechenzentren weiter voranzutreiben, ohne bestehende Big-Data-Initiativen deswegen aufgeben zu müssen.

Die SAP Solutions basieren auf Red Hat Enterprise Linux 7 und wurde zusammen mit SAP entwickelt, wovon vor allem das SAP-Analytics- und Data-Management-Portfolio profitiert. Neu sind die proaktive Analyse- und Real-Time-Intelligence-Software Red Hat Insights. Über die Automatisierungslösung Ansible bekommen Anwender einen Überblick über die Software-Landschaft und wo Optimierungspotentiale lauern.

Mit dem neuen Angebot Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions vereint Red Hat die Betriebssystemangebote von Red Hat für SAP-Software – Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications und Red Hat Enterprise Linux for SAP HANA zu einer Plattform.

Darüber hinaus bietet die neue Plattform ein High Availability Add-On, das auf den Betrieb unternehmenskritischer Anwendungen getrimmt ist. Ein Smart Management Add-On ermöglicht eine einfachere Verwaltung und Aktualisierung umfangreicher Implementierungen von Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions.

Die Update Services for SAP Solutions bieten einen auf vier Jahre ausgelegten Extended Update Support (EUS) Service. Darin werden Backports für sicherheitskritische Updates und Bugfixes mit hoher Priorität für Minor Releases von Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions bereitstellt.

“Es gibt keinen einzelnen Technologie-Stack, der alle IT-Herausforderung eines Unternehmens löst, und Big-Data-Analytics bildet keine Ausnahme”, kommentiert Jim Totton, Vice President and General Manager, Platforms Business Unit, Red Hat. “Immer mehr IT-Abteilungen setzen mehrere SAP-Lösungen ein, um die komplexen Herausforderungen in ihren Märkten zu bewältigen. Mit Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions können wir jetzt eine einheitliche, mit vollständigem Support ausgestattete, offene Plattform anbieten, auf der Unternehmen ihre SAP-Lösungen standardisieren können – und dies auf Basis von Red Hats umfassender Expertise bei der Bereitstellung von Betriebssystemen für Unternehmen.”

