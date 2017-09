Wie ausgereift sind Analytics-Initiativen in Deutschland?

Wichtig beziehungsweise sehr wichtig ist das Thema Advanced Analytics für knapp die Hälfte aller Unternhehmen in der Region DACH. 63 Prozent halten es für zukünftig sehr wichtig. Allerdings stagniert die Zahl der Unternehmen, die Advanced Analytics anwenden, wie aus einer aktuellen BARC-Studie hervor geht. Lediglich 5 Prozent nutzen diese Technologie bereits häufig, 31 Prozent vereinzelt – in etwa so viele wie in der Studie aus dem zurückliegenden Jahr. So steige zwar die Bereitschaft leicht an, in diesen Bereich zu investieren, dennoch bleiben Neuinvestitionen in den meisten Fällen aus.

Key-User im Fachbereich sind mit 25 Prozent die größte Anwendergruppe für Data Science. Und diesen Experten komme eine wachsende Bedeutung zu, so BARC: Ein Fünftel der befragten Unternehmen haben solche Experten angestellt, nur die Hälfte aber ist in einem Data Lab organisiert. 13 Prozent der Studienteilnehmer setzen bei dem Thema auf externe Dienstleister. Stärkste Treiber bezieungsweise Vordenker von Advanced Analytics sind das Management (39 Prozent), gefolgt vom Fachbereich Finanzen/Controlling (36 Prozent) und der BI-Organisation (36 Prozent).

Unternehmen, in denen die Fachbereiche die Treiber für Data-Science-Projecte sind, stecken derzeit überwiegend in der Phase der Use-Case-Identifikation und der Evaluierung von Prototypen. Organisationen, in denen Data-Scientist- und die IT solche Themen vorantreiben, sind häufig einen Schritt weiter und befinden sich meist in der Phase der Prototypisierung.

Erstere setzen Advanced Analytics zur Unterstützung von Entscheidungen ein (18 Prozent), jedoch nicht zur Prozessautomatisierung (0 Prozent). Für Data-Lab- und IT-getriebene Unternehmen stellt diese Automatisierung jedoch einen Schwerpunkt dar (13 Prozent).

Die Autoren von Business Application Research Center (BARC) schließen aus diesem Verhältnis, dass Kenntnisse professioneller Data Scientists sowie der IT gegenüber dem Fachbereich mehr Use Cases zulassen oder Advanced Analytics von Fachbereichen mit deutlich anderen Erwartungshaltungen genutzt werden.

Doch was bringen Advanced-Analytics-Projekte? Die Anwender solcher Technologien beziffern die Umsatzsteigerung auf 3 Prozent und die Kostensenkung auf 2 Prozent, gehen aber davon aus, dass hier zukünftig Werte von 8 beziehungsweise 9 Prozent zu erwarten sind.

Darüber hinaus sehen fachbereichsgetriebene Unternehmen ein besseres Verständnis des Wettbewerbs und der Kunden als wichtigen Mehrwert von Advanced-Analytics-Projekten an. Für IT- und Data-Scientist-getriebene Unternehmen liegt dieser bei besseren strategischen Entscheidungen und einem besseren Kundenverständnis.

12 Prozent der fachbereichsgetriebenen Unternehmen und 22 Prozent der IT- und Data-Scientist-getriebenen Unternehmen, glauben dass Advanced-Analytics-Projekte in Personaleinsparungen resultieren. Grund dafür ist die Automatisierung von Prozessen. Aber für solche Projekte sei laut BARC ein umfassendes IT- und Statistik-Wissen notwendig. Das sei häufig in den Fachbereichen nicht so stark vertreten. Damit lasse sich auch der geringe Durchdringungsgrad bei fachbereichsgetriebenen Unternehmen erklären.

Dennoch gibt es in allen Unternehmen gewissen Nachholbedarf, konstatieren die Experten von BARC. Vor allem im Bereich Statistik sieht das Würzburger Beratungshaus Defizite. Für fachbereichsgetriebene Unternehmen ist dies die wichtigste (44 Prozent), für IT- und Data-Scientist-getriebene Unternehmen die zweitwichtigste Kompetenz (36 Prozent), bei der zusätzlicher Bedarf besteht.

Die Moderation zwischen Fachbereich und IT halten 40 Prozent der IT- und Data-Scientist-getriebenen Unternehmen für ausbaufähig, aber nur 21 Prozent der fachbereichsgetriebenen Unternehmen.

“Für die Use-Case-Identifikation, die Beurteilung von Prototypen und die Operationalisierung ist die Kommunikation zwischen Data Scientists, Fachbereichen und IT extrem wichtig”, kommentiert Sebastian Derwisch, Data Scientist bei BARC und Mitautor der Studie. “Hier sind Unternehmen, die Data Science auch im Fachbereich verankert haben, im Vorteil, da die Nähe zu den zu optimierenden Prozessen gegeben ist. IT- und Data-Scientist-getriebene Unternehmen müssen daran arbeiten, ein Verständnis für die Prozesse und Methoden im Bereich Advanced Analytics in den Fachbereichen aufzubauen und die analytische Kapazität zu stärken.”

Für die Studie “Advanced und Predictive Analytics” wurden 210 Teilnehmer aus der DACH-Region und einer breit gefächerten Branchenverteilung befragt.

In einer weiteren Untersuchung haben die Experten die Analytic-Tools von zwölf internationalen Anbietern verglichen. Den Angeboten sind einige Merkmale gemein. Viele adressieren die Integration von Open-Source-Lösungen wie R, Python, H20 oder MLlib, die Operationalisierung von Advanced-Analytics-Modellen, Deep-Learning-Algorithmen oder kognitive APIs sowie spezielle Lösungen für Nutzer im Fachbereich.

Im Quadranten der Dominators können IBM und SAS sich laut BARC klar gegenüber dem Wettbewerb positionieren. Sie bieten in den oben genannten Bereichen gute Lösungen und haben das Portfolio konsequent entwickelt. Microsoft zählt nach der Übernahme des R- und Statistik-Spezialisten Revolution Analytics für die BI-Experten inzwischen zu den Market-Leadern. Die Technologie wurde in den SQL Server als Service integriert.

Auch Qlik führt BARC als Marktführer. Die geschäftsorientierte Plattform kann bei Reporting, Dashboard-Design, Analyse und App-Entwicklung sowie bei der Visualisierung punkten. Neben einer Analyse-Engine biete die Lösung auch eine responsive In-Memory-Verarbeitung.

Im Bereich der Challengers finden sich Alteryx, FICO, KNIME, RapidMiner, SAP und TIBCO. TIBCO hat sich in den letzten Monaten mit Statistica um eine reife Data-Science-Plattform verstärkt. Alteryx gewinnt mit dem Zukauf von Yhat bei Python und der Operationalisierung von Advanced-Analytics-Lösungen an Funktionalität gewonnen.

FICO bietet als neue Lösung die Analytics Workbench, die neben interessanten Datenaufbereitungsfunktionen mit einer Jupyter Notebook-Integration aufwartet. KNIME hat sein Portfolio vor allem um das Thema Modelmanagement und Lösungen für den Citizen Data Scientist verstärkt. SAP bietet mit der Predictive Factory eine webbasierte Lösung für das Management von Advanced-Analytics-Modellen.

Dataiku, Hitachi/Pentaho und Information Builders zählt BARC zu den Spezialisten. Dataiku ist eine neue Lösung auf dem Markt für Advanced-Analytics-Plattformen und bietet eine sehr gute Integration mit Open-Source-Software. Hitachi/Pentaho setzt auf die bewährte Lösung Weka und bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Einbindung von Open-Source-Bibliotheken. Information Builders bietet eine grafische Oberfläche für R-Bibliotheken, die direkt in WebFOCUS integriert ist und zusätzlich die Möglichkeit eröffnet, Modelle für die Operationalisierung in C-Code zu übersetzen.

Die Angebote der Anbieter sind sehr heterogen, was die Auswahl eines passenden Produktes teilweise erschwert. Neben den untersuchten Angeboten gibt es natürlich noch zahlreiche weitere BI- und Analytic-Lösungen.

Für die Aufnahme in den BARC-Score muss das Portfolio im Advanced-Analytics-Kontext den gesamten analytischen Zyklus mit Funktionen unterstützen sowie eine grafische Modellierung von Advanced-Analytics-Modelle umfassen. Die Software muss vom Anbieter entwickelt und gepflegt werden und darf nicht an spezifische Technologien oder Datenbanken gebunden sein.

Mit der Hürde, dass die jährlichen Lizenz- und Wartungsumsätze mindestens eine Million Euro betragen und dass in mindestens zwei Weltregionen signifikante Geschäftsfelder geführt werden müssen, fallen viele Spezialisten aus der Wertung heraus.