it-novum kauft ECM-Bereich von Westernacher und wird größter Alfresco-Dienstleister in Europa

Zum 1. Oktober hat it-novum den Geschäftsbereich Enterprise Content Management (ECM) der Westernacher Solutions AG übernommen. Das IT-Beratungsunternehmen aus Fulda steigt damit zum größten Anbieter von Alfresco-Dienstleistungen und Alfresco-Lösungen in Europa auf. Im Zuge der Akquisition gehen alle Produkte, Mitarbeiter und Kunden des ECM-Bereichs von Westernacher zu it-novum über. Das wird dadurch eine der wichtigsten Partner von Alfresco.

Das Team von it-novum im Bereich Enterprise Information Management vergrößert sich durch die Übernahme auf 25 Mitarbeiter. Das Portfolio wird um Alfresco-Produkte wie den Alfresco Transformation Server und die Alfresco Outlook Integration erweitert. Westernacher hat sich eigenen Angaben zufolge im Rahmen einer “strategischen Fokussierung auf Branchenlösungen” entschieden, den Geschäftsbereich ECM zu veräußern.

“Der Markt für ECM-Fachlösungen wächst weiterhin rasant. Die Integration der Spezialisten und Produkte von Westernacher stärkt unseren Enterprise-Information-Management-Bereich erheblich, sodass wir Kunden alle Services rund um Capturing, ECM und BPM aus einer Hand anbieten können”, sagt Michael Kienle, Geschäftsführer von it-novum, in einer Pressemitteilung.

Sein Unternehmen positioniert sich als Spezialist für Business Open Source und ist Gründer des Systemmanagementprojektes openITCOCKPIT sowie der Storage- und Ceph-Managementplattform openATTIC. Die wurde im November 2016 von SUSE gekauft. it-novum ist nicht nur Partner einer Reihe von Open-Source-Projekten, sondern auch zertifizierter Business Partner von SAP. Das Unternehmen beschäftigt über 85 Mitarbeiter, unterhält Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Dortmund und Wien und plant in Kürze eine in Zürich zu eröffnen.

Es verfolgt den Ansatz, durch die Integration von Closed und Open Source Unternehmensanwendungen auf Enterprise-Niveau zu schaffen. Dabei greift es für Helpdesk- und Ticketsysteme bevorzugt auf OTRS, für die IT-Dokumentation auf i-doit, im Bereich Content- und Dokumentenmanagement auf Alfresco, Ephesoft und Liferay. Im Bereich Business Intelligence und für Big Data nutzt es Pentaho, Jedox und Hadoop.