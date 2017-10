AMD stellt Ryzen-Prozessoren für Notebooks vor

Den Anfang machen zwei Quad-Core-Prozessoren mit integrierter Vega-Grafik. Sie sind bis zu 3,8 GHz schnell. Laut AMD lassen sie in Benchmarks Intels Core i7-8550U deutlich hinter sich.

AMD hat Varianten seiner aktuellen Ryzen-Prozessoren für Mobilgeräte vorgestellt. Die unter dem Codenamen “Raven Ridge” entwickelten APUs kombinieren auf der Zen-Architektur basierende Rechenkerne mit der neuen Vega-Grafikarchitektur. Nach Hersteller-Angaben sind der Ryzen 7 2700U und der Ryzen 5 2500U die derzeit schnellsten Prozessoren für ultradünne Notebooks.

Die vier Kerne des Ryzen 7 2700U können acht Threads ausführen und erreichen eine Taktgeschwindigkeit von bis zu 3,8 GHz. Die Radeon-Vega-Grafik wiederum setzt sich aus zehn Graphics Compute Units zusammen, wobei AMD den maximalen GPU-Takt mit 1300 MHz angibt. Es steht zudem ein gemeinsamer Level-2/Level-3-Cache von 6 MByte zur Verfügung.

Der Ryzen 5 2500 U unterscheidet sich nur wenig von seinem großen Bruder. Seine vier Kerne führen auch jeweils zwei Threads aus, sind aber nur bis zu 3,6 GHz schnell. Außerdem muss er sich seine Grafikeinheit mit acht Graphics Compute Units begnügen, die auch nur 1100 MHz erreichen. Den cTDP-Wert spezifiziert AMD für beide APUs mit nominal 15 Watt.

“Im Vergleich zu bisherigen Mobilprozessoren von AMD bieten die neuen Prozessoren bis zu dreimal mehr CPU-Leistung, 2,28-mal mehr GPU-Leistung und einen bis zu 58 Prozent geringeren Stromverbrauch”, teilt AMD mit. “Die neue Precision-Boost-2-Technologie und Mobile Extended Frequency Range (mXFR) sorgen für schnellere Performance bei Workloads und besseren Leistungserhalt.”

Benchmark-Tests sollen zudem belegen, dass die neuen mobilen Ryzen-CPUs auch einen Vergleich mit aktuellen Mobilprozessoren von Intel nicht scheuen müssen. Die Multi-Thread-CPU-Performance der Konkurrenz will AMD um bis zu 44 Prozent übertreffen, die GPU-Performance sogar um bis zu 161 Prozent. Als Vergleich diente ein Acer-Notebook mit einem Core-i7-8550U von Intel, dem Intels Grafiklösung Intel UHD Graphics 620 zur Seite stand.

Erste Notebooks mit den neuen Prozessoren sollen in Kürze in den Handel kommen, unter anderem von Acer, HP und Lenovo. Letzteres teilte mit, dass sich der Marktstart seines neuen IdeaPad 720 S mit AMD Ryzen Mobile Processor hierzulande verzögert. Demnach wird das Gerät in Deutschland wohl erst im Februar 2018 erhältlich sein.

Tipp: Wie gut kennen Sie sich mit Prozessoren aus? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit dem Quiz auf silicon.de.