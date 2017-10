NotPetya-Attacke kostet Pharmakonzern Merck über 600 Millionen Dollar

Durch Ausfälle bei Produktion und Vertrieb entgingen dem US-Unternehmen bislang Umsätze in Höhe von 135 Millionen Dollar. Außerdem entstanden Folgekosten in Höhe von in 175 Millionen Dollar. Im vierten Quartal rechnet der Konzern noch einmal mit Kosten in derselben Höhe.