Cisco kauft mit Cmpute.io Cloud-Optimierer zu

Cisco gibt die geplante Übernahme der indischen Cmpute.io bekannt. Das Unternehmen aus Bangalore und einem Sitz in Delaware, auch bekannt als 47Line Technologies, liefert Lösungen über die Anwender ihre Cloud-Deployments und Verbrauchsmuster analysieren können.

Gleichzeitig liefert die Lösung auch Vorschläge für die Optimierung von Kosten und soll helfen Probleme wie Überprovisionierung vermeiden. Die Übernahme soll noch im Januar abgeschlossen werden.

Wie aus einem Cisco-Blog hervorgeht, soll die Cmpute.io-Technologie den bestehenden Cloud-Lösungen von Cisco hinzugefügt werden. So sollen die Cisco-Anwender die Cloud besser nutzen können. So werde die Technologie aber auch das Team des Unternehmens die Möglichkeiten des Cisco CloudCenters erweitern und auch die Lösungen für die Kostenoptimierungen.

Finanzielle Details der Transaktion wurden bislang nicht bekannt. Vor etwa drei Jahren hatte Cisco mit Pawaa, einem IT-Sicherheitsspezialisten, die erste Übernahme in Indien getägtigt. Auch damals drang über die Höhe des Kaufpreises keine Informationen an die Öffentlichkeit. Daneben investiert Cisco unter anderem in über 20 Startups und in die Ausbildung von Studenten.

Cisco ist 2014 offiziell ins Cloud-Geschäft für Unternehmenskunden eingestiegen und hat seit dem verschiedene Cloud-Sicherheitslösungen wie Umbrella oder den Defense Orchestrator wvorgestellt. Allerdings verabschiedet sich Cisco auch von dem Angebot von Intercloud.