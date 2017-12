Großhändler Metro will die Gastrobranche digitalisieren

Die Metro will mit dem “Digital Club” eine digitale Plattform bereitstellen und so in den nächsten zwei Jahren 500.000 Gastronomen mit digitalen Tools, Beratung und einer Plattform versorgen. 2018 soll der Rollout von digitalen Lösungen in 13 Ländern starten. Mit einem ersten kostenlosen Package soll den potentiellen Metro-Kunden Geschmack auf mehr gemacht werden: Kostenfrei können Betriebe aus dem Gaststättengewerbe eine Online-Präsenz aufbauen und ein Online-Reservierungstools abrufen.

Das klingt zunächst wenig berauschend. Doch sieht Metro hier offenbar erheblichen Nachholbedarf, denn viele Betriebe seien heute noch kaum online sichtbar und oder würden von Suchmaschinen nicht aufgefunden. Mit dem Online-Reservierungstool soll dann vor allem auch für Verbraucher ein Mehrwert geschaffen werden.

Beide Tools stellt die METRO gebührenfrei zur Verfügung. Mit dem Digital Club will die Metro jedoch mehr schaffen. Es soll so eine Digitalcommunity für die Gastronomie entstehen. Die Plattform wird neben dem Lösungsangebot viele weitere Vorteile bieten: Vernetzung, Erfahrungsaustausch und einen kontinuierlicher Einblick in die Vielfalt und Leistungskraft der fortschreitenden Innovation.

Zudem soll eine neue Digitaleinheit, die “HoReCa.digital” weitere Lösungen und Möglichkeiten für den Gastrobereich identifizieren und umsetzen. Daneben will Metro auch von der Innovativen Kraft von Startups profitieren.

Seit 2015 fördert METRO ausgewählte Start-ups, die digitale Lösungen für die Gastronomie anbieten, über den METRO Accelerator powered by Techstars. Diese Lösungen bringt METRO in 500 Pilotbetrieben in Berlin, Paris, Mailand und Wien zum Einsatz und testet sie auf ihren Mehrwert und ihre Akzeptanz bei Gastronomen. Metro bietet dieses Mentorenprogramm für Lösungen für die Gastronomie und für den Einzelhandel.

Das Spektrum ist dabei sehr vielfältig: von der Online-Tischreservierung zum Kassensystem über die Personalverwaltung bis hin zur Hygienedokumentation. “Die Resonanz bei unseren Kunden in den 500 Pilotbetrieben ist enorm. Mit ihnen gemeinsam haben wir die verschiedenen Tools weiterentwickelt und den wirtschaftlichen Nutzen für die Gastronomen bewiesen”, erklärt Olaf Koch, Vorstandsvorsitzender der Metro. “Die Chancen durch den Einsatz digitaler Lösungen sind umfangreich: mehr Kunden, höherer Umsatz, Entlastung von administrativen Aufgaben, Senkung der Betriebskosten und nicht zuletzt eine erhebliche zeitliche Entlastung. So entstehen Freiräume für Wichtigeres – für die Gäste und das gastronomische Erlebnis.

So sollen Bereits 15.000 Kunden vor allem in Deutschland und Frankreich die gebührenfreie Internetpräsenz der Metro verwenden.