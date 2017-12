Here liefert Ende-zu-Ende Ortungsdienst

Here Tracking soll es Anwendern wie Fluglinien oder Schifffahrtsunternehmen erlauben, Objekte wie Container oder Gepäckstücke in Echtzeit präzise zu orten. Die Cloud-basierte Lösung lässt sich sowohl im Außenbereich wie auch innerhalb von Gebäuden einsetzen.

So lassen sich beispielsweise Container orten oder auch Gepäckstücke an einem Flughafen sicher nach verfolgen. Durch die höhere Sichtbarkeit und die Echtzeitinformationen von Raum und Zeit über das Tracking-System können beispielsweise Verluste durch Diebstahl oder Fehlleitungen minimiert werden. So sollen beispielsweise Schiffahrtsunternehmen weltweit pro Jahr etwa 1000 Container verlieren. An Flughäfen werden jährlich etwa 20 Millionen Gepäckstücke fehlgeleitet.

Here erweitert dafür die “Open Location Platform”, die neben verschiedenen Here-Funktionen auch die Anbindung und Integration von ERP-Lösungen, System- und Lösungsanbietern für ein End-to-End-Tracking umfasst. Hinzu kommen präzise Karten von Gebäuden und Außenanlagen mit Geocoding und präzise Technologien für die Positionsbestimmung. Daneben ermöglichen Schnittstellen die Erweiterung der Lösung mit speziellen Lösungen für Ortung und Geo-Fencing und weitere APIs erlauben Anlytic- und Visulisierungsanwendungen. Die Tracking-Geräte sollen zudem besonders Energieeffizient sein.

HERE Tracking kann aber im Kontext des Smart Office oder bei Smart Factory (Industrie 4.0) zum Einsatz kommen. Auch das Geräte-Tracking etwa bei Baufirmen oder bei On-Demand-Diensten zum Beispiel für die Lieferung von Lebensmitteln oder das Orten von medizinischen Geräten in einem Krankenhaus sind mit der Here-Lösung möglich.

Auch die Organisation und Koordination von Ersthelfern, die sich dank des Ortungsdienstes in Firmengebäuden orientieren können. Die Lösung kann auch Eltern, rechtliche Betreuer und Haustierbesitzer bei der Ortung von Kindern oder hilfsbedürftigen Angehörigen unterstützen.

Die Anwendungsmöglichkeiten von Location Based Services sind also recht umfangreich. Für das Tracking greift Here auf verschiedene Technologien wie GPS-Signale zurück. Wo diese Signale nicht verfügbar sind kommen Wifi- oder Bluetooth-Beacons zum Einsatz.

Here will zudem mit Airoha, der IoT-Sparte des Chipherstellers MediaTek kooperieren. Eine weitere Partnerschaft gibt es mit Concox Information & Technology Co., Ltd, einem Spezialisten für professionelle Telematik und kabellose Kommunikationsprodukte.

So wird Here Tracking künftig in Concox Tracking-Produkten mit ausgewählten Chipsets von Airoha/MediaTek integriert werden. Mit der Integration der Lösungen können über Algorithmen zur Standortbestimmung die Positionierungstechnologie direkt in die Tracker-Chipsets integriert werden.

“HERE Tracking beantwortet grundlegende Fragen wie: Wo genau ist meine Lieferung? Wann kommt sie an? Wie wurde sie transportiert? Und hat sie den vorher festgelegten Weg genommen?”, erläutert Leon van de Pas, Senior Vice President Internet of Things bei HERE Technologies. Mit dem neuen Service könne Sichtbarkeit und Verfolgbarkeit deutlich verbessert werden.

Erminio Di Paola, Head of Tracking bei HERE Technologies, ergänzt: “Beim Tracking geht es im Wesentlichen um das Management von Waren und Gütern. Viele Organisationen tun sich aufgrund der hohen Kosten damit schwer. Dank energieeffizienter Lösungen lasse sich die Tracking-Hardware über Tage und Monate mit Strom versorgen, was auch zu einer Reduzierung der Kosten führe. Here will die neue Lösung auch auf der CES 2018 vorstellen, die vom 9. Bis 12 Januar in Las Vegas stattfindet.

Here konkurriert im Bereich Indoor-Tracking unter anderem mit der HPE-Tochter Aruba, der eine umfassende Lösung und Plattform für Location Based Services anbietet. Here versucht positioniert sich nun in der Kombination verschiedener Bereiche und will eine vollständige Lösung anbieten, die die gesamte Lieferkette umfasst.