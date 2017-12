Abgenutzte Akkus machen iPhone 6S und 7 langsamer

Wenn der Akku eines iPhones weit von seiner ursprünglichen Kapazität entfernt ist, läuft das Gerät langsamer. Teilweise werden die Smartphones wohl auf die Hälfte ihres CPU-Tempos gedrosselt.Dies geht aus Daten hervor, welche Geekbench-Entwickler John Poole veröffentlicht hat.

Er untermauert damitVermutungen aus einer lebhaften Diskussion auf Reddit. Dort beklagten sich zunächst ein Nutzer, dass sein iPhone 6S unerklärlich langsam geworden sei. Nach einem Akkutausch war es so schnell wie gewohnt, davor half auch das Anschließen des Ladegerätes nicht.

Andere Anwender sahen eine Verbindung zu einem früheren Phänomen: Vor iOS 10.2.1 schalteten sich iPhones plötzlich aus, wenn rechenintensive Anwendungen starteten, obwohl noch 40 Prozent oder weniger der Akkukapazität angegeben waren. Dies hatte Apple auch bestätigt.

John Poole hat diese Beobachtungen nun mit einer statistischen Analyse der online von den Anwendern übermittelten Ergebnisse seines Testprogramms Geekbench in Deckung gebracht. Dazu verglich er zunächst die Benchmarkwerte des iPhone 6S unter iOS 10.2.0, 10.2.1 und 11.2.0. In der ältesten Version waren die Messwerte wie erwartet, sie lagen überwiegend bei 2.500 Punkten. Ein Update später gab es mehrere Spitzen, die gleich verteilt waren: bei rund 1.100, 1.400, 1.750 und 2.100 Punkten. Diese Ausschläge wurden mit iOS 11.2.0 noch höher: Es waren also mehr Geräte betroffen. Beim iPhone 7 zeigten sich diese Effekte erst mit iOS 11.2.0. Vermutlich hat Apple eine entsprechende Funktion für dieses Gerät erst mit der jüngsten Version eingeführt.

Offenbar gibt es mit neueren Versionen von iOS also immer mehr Geräte, die langsamer laufen. Pooles Schlussfolgerung, und auch die der Reddit-Nutzer, ist eindeutig: Ist der Akku durch viele Ladezyklen stark abgenutzt, macht Apple die iPhones langsamer. Und zwar nach bisherigem Stand ohne die Nutzer darauf hinzuweisen. Eine Stellungnahme des Unternehmes gibt es dazu bislang nicht.