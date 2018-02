Samsung bringt SAS-SSD mit 30,72 TB

Samsung will damit die Bedürfnisse moderner Rechenzentren adressieren. PM1643 ist laut Samsung eine der größten Storage-Kapazitäten im 2,5-Zoll-Formfaktor.

Samsung bringt die 2,5-Zoll-SSD PM1643 auf den Markt. Das Speichermedium bietet 30,72 TB Speicherkapazität. Laut Samsung ist das die bislang größte Festplatte ihrer Art. Die Serial Attached SCSI (SAS) richtet sich an die Bedürfnisse größerer Anwender. Die Kapazität reiche aus, umd damit rund 5700 Full HD-Filme abzuspeichern.

Dank des 12 Gb/s SAS-Interfaces kann Samsung auch die Performance des Vorgängers mit einer Kapazität von 15,36 TB verbessern. Die Festplatte erreicht bei zufälligen Lese- und Schreibzugriffen bis zu 400.000 IOPS und 50.000 IOPS. Die sequentiellen Lese- und Schreibzugriffe verdreifacht Samsung auf 2100 MB/s und 1700MB/s.

Die 2,5-Zoll SSD setzt sich aus 32 1 TB V-NAND Packages, einem Ultra-High-Speed-Controller, 10 DRAM-Packages mit 4 GB mit der Through Silicon Via Technologie (TSV) und einer neuen Firmware zusammen. Die 1 TB V-NAND-Packages werden hergestellt, indem 16 Schichten mit jeweils 512 Gb 3-bit V-NAND übereinandergepackt werden.

Der neue Kontroller integriert neun Haupt- und Sub-Controller, die auch schon in den vorherigen SSDs eingesetzt wurden. Die 4 GB DRAM-Packages hat Samsung erreicht, indem vier Schichten mit 8 Gb DDR4 übereinander gepackt wurden.

Software-seitig bietet Samsung einen Schutz für Metadaten, Data Retention und Recovery bei unerwarteten Stromausfällen und einen neuen Error Correction Code (ECC), der die Verlässlichkeit der Festplatte verbessern soll. Für die SSD garantiert Samsung für fünf Jahre einen vollständigen Write pro Tag.

Samsung will in weiteren Schritten auch Versionen der PM1643 mit 15,36, 7,68, 3,84 und mit 1,92 TB anbiten. Auch Varianten mit 960 GB and 800 GB sind geplant. Bereits vor etwa einer Woche hatte Samsung die EVO 860 SSDs mit einer SATA-Schnittstelle vorgestellt, die allerdings nur 4 GB Kapazität bieten.

