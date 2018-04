WhatsApp Business: ein professionelles Kollaborationswerkzeug?

Die professionelle Version von WhatsApp wurde im Januar dieses Jahres veröffentlicht und steht ab sofort in Google Play in Großbritannien, den USA, Indonesien, Italien und Mexiko zum kostenlosen Download bereit – hierzulande in einer Beta-Version. In den kommenden Wochen wird sie allen anderen Ländern zur Verfügung stehen.

Die neue Version WhatsApp Business ist so konzipiert, dass Unternehmen leicht auf ihre Kunden reagieren, ihre professionellen Gespräche von denen mit Freunden oder Familie trennen und ihre offizielle Präsenz erstellen können.

Sie zeichnet sich durch Features wie die Erstellung von Firmenprofilen, die Erstellung von Willkommens- oder Abwesenheitsnachrichten, Statistiken oder die Web-Version aus.

Wie beurteilen Sie den Einsatz von WhatsApp im professionellen Umfeld?

