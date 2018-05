Twitter hat Nutzer-Passwörter im Klartext abgespeichert

Twitter hat zugegeben, dass Benutzerpasswörter kurzzeitig im Klartext gespeichert wurden und möglicherweise in internen Tools des Unternehmens den Mitarbeitern zugänglich waren. In einem Blogbeitrag hat der Microblogging-Dienst seine Nutzer aufgefordert, ihre Passwörter umgehend zu ändern.

“Wenn Sie ein Passwort für Ihren Twitter-Account festlegen, verwenden wir eine Technologie, die es maskiert, damit es niemand im Unternehmen sehen kann. Aufgrund eines Fehlers wurden Passwörter in ein internes Protokoll geschrieben, bevor der Hash-Prozess abgeschlossen wurde.”, heißt es in einer Erklärung.

Twitter hat nicht mitgeteilt, wie viele Konten betroffen waren, aber Reuters berichtet – unter Berufung auf eine Quelle -, dass die Anzahl der betroffenen Benutzer “beträchtlich” sei und dass Passwörter für “mehrere Monate” zugänglich waren.

Es ist unklar, warum Benutzerkennwörter im Klartext gespeichert wurden, bevor sie gehasht wurden. Twitter teilte mit, dass es Benutzerkennwörter mit bcrypt speichert, einem stärkeren Kennwort-Hashing-Algorithmus, die das eigentliche Passwort durch einen zufälligen Satz von Zahlen und Buchstaben ersetzt, die im System von Twitter gespeichert sind.

Laut Twitter ist der Fehler inzwischen behoben. Eine Untersuchung habe “keinen Hinweis auf einen Verstoß oder Missbrauch” durch irgendjemanden gezeigt. Ein Sprecher von Twitter wiederholte, dass der Fehler “nur mit unseren internen Systemen zusammenhängt”, kommentierte den Vorfall aber nicht weiter.

Eine Quelle, die mit der laufenden Untersuchung vertraut ist, sagte ZDNet-USA, dass das interne Protokoll, in dem versehentlich Klartext-Passwörter von Benutzern protokolliert wurden, an einem obskuren Ort gefunden wurde, und es wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand gefunden hat, gering ist. “Da dies kein Verstoß ist und unsere Untersuchung keine Anzeichen von Missbrauch gezeigt haben, erzwingen wir kein Zurücksetzen des Passworts”

Das Unternehmen hatte im Februar 330 Millionen Nutzer gemeldet. Twitter ist das zweite Unternehmen, das diese Woche einen passwortbedingten Fehler zugibt. GitHub teilte am Dienstag mit, dass es auch die Klartext-Passwörter einiger Benutzer abgespeichert habe. Es ist nicht bekannt, ob die beiden Vorfälle zusammenhängen. Ein Twitter-Sprecher hat auf eine entsprechende Anfrage dazu nicht Stellung genommen.

Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren

Um ein Konto gegenüber solchen Vorfällen zu schützen, ist es empfehlenswert, es mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung abzusichern. Eine solche Möglichkeit bietet Twitter seit 2013 an und empfiehlt dieses Verfahren auch. “Aktivieren Sie die Anmeldeprüfung, auch bekannt als Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dies ist die beste Maßnahme, die Sie ergreifen können, um die Sicherheit Ihres Kontos zu erhöhen. Verwenden Sie einen Passwortmanager, um sicherzustellen, dass Sie überall starke, eindeutige Passwörter verwenden.”

