Mozilla aktiviert Zwei-Faktor-Authentifizierung

Lange hat es gedauert, nun steht sie endlich zur Verfügung: Die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für Firefox-Konten. In einem Blog-Beitrag kündigt Mozilla die Verfügbarkeit der 2FA für die nächsten Tage an. Anwender, die die Option in ihren Kontoeinstellungen noch nicht sehen, können über den Zusatz ?&showTwoStepAuthentication=true in der Adressleiste des Browser die Sicherheitsoption aktivieren.

Als zweiten Faktor nutzt Mozilla sogenannte Authenticator-Apps, die einen nach TOTP (Time-based One-time Password Algorithmus) zeitlich befristeten Code erzeugen. In einem Support-Artikel werden Google Authenticator, Duo Mobile und Authy 2-Factor Authentication genannt. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung funktioniert aber auch mit entsprechenden Apps von Microsoft und LastPass.

Mozilla: 2FA aktivieren

Um die 2FA zu aktivieren, muss man die entsprechende Option in den Kontoeinstellungen einschalten.

Anschließend öffnet sich eine QR-Grafik, die man mit einer Authenticator-App einscannt und den in dieser App angezeigten zur Bestätigung eingibt.

Danach werden Wiederherstellungs-Codes eingeblendet, die man im Notfall zur Aktivierung des Kontos verwenden kann. Diese sollte man herunterladen oder ausdrucken, sodass man sie im Notfalls griffbereit zur Verfügung hat.

Nun ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet. Nach der Aktivierung der 2FA ist für die Anmeldung zusätzlich zum Passwort die Eingabe des 6-stelligen Codes nötig, der in der entsprechenden Authenticator-App angezeigt wird. Dieser wird alle 30 Sekunden gewechselt.