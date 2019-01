Data Analytics: Warum der ersehnte Erfolg häufig ausbleibt

Data Analytics kann helfen, schlechte Entscheidungen auf ein Minimum zu reduzieren, indem dem Entscheidungsprozess eine faktenbasierte Informationsbasis vorgeschaltet wird. Oder anders gesagt, Data Analytics kann dabei helfen, Fragen zu beantworten wie: Was wünschen sich Kunden und Geschäftspartner? In welchen Mengen wird ein bestimmtes Produkt in Zukunft nachgefragt oder kann ich den Zeitpunkt prognostizieren, bevor Materialverschleiß zum Schaden wird? Wer über den richtigen Datensatz und die dazu passende Analyse-Methode verfügt, kann all diese Fragen schon heute beantworten und hat damit einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Möglichkeiten werden nicht ausgeschöpft

Im Jahr 2013 erklärte der amerikanische Psychologe und Verhaltensökonom Dan Ariely: „Big Data ist wie Teenagersex: Jeder spricht darüber. Keiner weiß wirklich, wie es geht. Alle denken, dass die anderen es tun, also behauptet jeder, dass er es auch tut.“ Das ist fünf Jahre her und seitdem hat sich in den Unternehmen vieles verändert. Was bislang häufig geblieben ist, ist die mangelnde Skalierung von Pilotprogrammen. Die Gründe sind vielfältig und es ist ein klarer Zusammenhang erkennbar zwischen dem Digitalisierungsgrad eines Unternehmens in Gänze und der funktionsübergreifenden Skalierung von Analysemethoden in Unternehmen.

Die häufigsten Gründe für fehlende ausbleibende Skalierung: Das Top-Management stellt dem Analyse-Team nicht die richtigen Fragen und investiert nicht genügend in die Entwicklung der Data Analytics-Fähigkeiten. Die Folge kann frustrierend sein: Die Programme im Bereich Data Analytics bleiben auf der Strecke und hinter den Erwartungen des Managements zurück. Die notwendigen Investitionen, um weiter zu lernen, bleiben aus und der Teufelskreis setzt sich zuverlässig in Gang.

Wirtschaftlicher Nutzen bleibt auf der Strecke

Doch es gibt sie ja, die anderen Unternehmen, die mit ihren Analytics-Programmen erfolgreich sind. Doch was machen diese Unternehmen anders, beziehungsweise was machen die anderen falsch? Um diese Frage zu beantworten, müsste man sich jeden Einzelfall im Detail anschauen.

Es gibt allerdings zehn typische Fehler, die häufig in Zusammenhang mit dem Scheitern eines Data-Analytics-Programms stehen: