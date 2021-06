Podcast von Silicon: EU-Gesetzte über digitale Dienste und Märkte

Stavroula ist Senior Associate in der auf Wettbewerbsrecht spezialisierten Kanzlei Clifford Chance und arbeitet in London und Brüssel. Sie berät Mandanten zu allen Aspekten des Wettbewerbsrechts, wobei ihr Schwerpunkt auf dem Technologiesektor liegt. Stavroula verfügt über ein breites Spektrum an Erfahrung in der Beratung von Mandanten aus der digitalen Wirtschaft bei kartellrechtlichen Untersuchungen und Fragen der Fusionskontrolle. Bevor sie zu Clifford Chance kam, arbeitete Stavroula für die Europäische Kommission (GD Wettbewerb) und die griechische Wettbewerbsbehörde. Sie besitzt einen LL.M. in Wettbewerbsrecht (University College London) und einen LL.M. in öffentlichem Recht (Universität Athen).

Clifford Chance ist eine der weltweit führenden Anwaltssozietäten mit einer beachtlichen Bandbreite an Ressourcen auf fünf Kontinenten. Die Clifford Chance Tech Group bietet Mandanten, egal wo sie ansässig sind und in welchen Branchen sie tätig sind, einen neuen Ansatz zur Bewältigung ihrer technologischen Herausforderungen, indem sie die traditionellen Fachgebietsgrenzen von Kanzleien aufbricht. Clifford Chance berät – in den Bereichen Kartellrecht, M&A & Investitionen, Geistiges Eigentum, Ethik, Prozessführung und Arbeitsrecht. “Wir denken über das Gesetz hinaus und sehen das große Ganze.”