Podcast von Silicon: Die Geschwindigkeit der Veränderung: Wie schnell sind Sie?

In diesem Podcast von unserem Kollegen David Howell, Redakteur bei Silicon UK, konzentrieren wir uns auf den kürzlich veröffentlichten Bericht ‘The Speed of Change: How Fast Are you’ von OutSytems. Um einen Experteneinblick zu erhalten, wie Unternehmensleiter ihre technischen Fähigkeiten zur Innovation sehen, haben wir mit Patrick Jean, CTO bei OutSystems, gesprochen.