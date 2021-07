Podcast von Silicon: Der Stand der globalen digitalen Kompetenzen

Laut dem neuesten Global Skills Report (GSR) von Coursera liegt das Vereinigte Königreich in globalen und europäischen Rankings für Daten- und Technologiekompetenzen im Hintertreffen. Das Vereinigte Königreich liegt bei den Datenkompetenzen weltweit auf Platz 34 und bei den Technologiekompetenzen auf Platz 47, womit es hinter einem Großteil Westeuropas zurückbleibt und insgesamt schlechter abschneidet als im letztjährigen Bericht.

Der Bericht stützt sich auf Leistungsdaten von mehr als 77 Millionen Lernenden auf der Plattform seit dem Ausbruch der Pandemie, um die Kompetenz in den Bereichen Business, Technologie und Data Science für über 100 Länder zu bewerten. Zum ersten Mal enthüllt der Global Skills Report auch die Top-Fähigkeiten, die für gefragte Einstiegsjobs benötigt werden, einschließlich der Lernstunden, die für deren Erlangung erforderlich sind. Über das Thema digitale Kompetenzen sprach unser Kollege David Howell, Redakteur bei Silicon UK, mit Anthony Tattersall, Vice President EMEA bei Coursera.

Als Vice President für Europa, den Nahen Osten und Afrika bei Coursera bringt Anthony Tattersall mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Lernbranche mit und hat in verschiedenen Bereichen von HR- und Bildungslösungen gearbeitet, mit einem deutlichen Schwerpunkt auf Lernen und Entwicklung. Er erforscht mit Leidenschaft, wie Lernen und Technologie das Leben verbessern, Fähigkeiten aufbauen und die nächste Generation von Führungskräften entwickeln kann. Tattersall hat eine umfangreiche Karriere als Berater von Top-Institutionen und Führungskräften bei transformativen Projekten hinter sich. Bevor er zu Coursera kam, war er bei Cornerstone, wo er Area Vice President UK war. Sein Team bot HR-Lösungen an, die die Bereiche Learning, Content, Recruiting, Performance Management und Core HR umfassten. Er hat einen M.B.A. von der Durham University Business School.