Recruiting in Zeiten des Fachkräftemangels: kann die Blockchain helfen?

„Wir haben Block2Job für den Eigenbedarf entwickelt als Lösung für den Fachkräftemangel in unseren eigenen KMU Standorten München, Dresden, Braunschweig und Zürich. Mit Block2Job haben wir das übliche Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Programm deutlich verbessert. Die bisherige Beschränkung auf angestellte Mitarbeiter und die Abbildung nur einstufiger Empfehlungsketten war uns nicht gut genug. Auch wollten wir nicht mühsam eine Software installieren, diese pflegen und uns auch nicht an Lizenzgebühren binden. Das geht heute mit Blockchain und Browser-Apps alles viel besser.

Mit dem vorliegenden offenen Konzept bei Block2Job kann nun wirklich jeder zum Job-Botschafter und Tippgeber werden. Ob Mitarbeiter, Freelancer, Geschäftspartner oder Freund macht da keinen Unterschied. Auch ist Block2Job mehrstufig, d.h. sogar der Empfänger eines Job-Tipps kann diesen Job in seinem eigenen Netzwerk, also bei Freunden, Bekannten und Familie weiter verteilen.

Durch die Blockchain im Hintergrund werden beliebig lange Ketten dokumentierbar und unsere früher nur auf Mitarbeiter beschränkte Tipp-Prämie kann jetzt jeder bekommen. Facebook hat ermittelt, dass jeder jeden auf der Welt über 4 Ecken kennt. Die Erfahrung seit Start im Jahr 2019 bestätigt das, denn Block2Job-Ketten sind nie länger als drei Mitglieder. Grösser ist die Welt nicht. Mit Block2Job zeigen wir, dass soziale Netzwerke einen Wert haben und wir die Headhunter- Prämien demokratisieren können. Bei längeren Empfehlungsketten wird fair auf alle Kettenmitglieder geteilt. So nutzen wir deutlich mehr soziale Beziehungen und steigern die Reichweite der Stellenanzeige. Das ist was zählt.

Auch können wir mit dem integrierten QR-Code-Generator oder durch Copy-Paste des Hyperlink in allen bekannten Kanälen jeder Stellenausschreibung einen Reichweiten-Turbo mitgeben. Selbst der Print-Aushang am Büro-Eingang hat mit dem Block2Job-QR-Code eine für alle einfache und bislang fehlende Brücke von analog zu digital. Kurz ein Foto mit dem Smartphone machen, zack, die Stelle ist digital auf dem Bildschirm und man kann sofort Kontakt aufnehmen oder die Stelle weiterleiten, inclusive Prämien-Chance. Mühsames abtippen war gestern.

Recruiter werden zusätzlich entlastet, weil Block2Job im Hintergrund alles abwickelt, incl. der Prämienauszahlung, egal ob an Mitarbeiter oder Externe. Lohn-Sonderzahlungen für Prämien mit all den Konsequenzen rund um die Sozialversicherungsabrechnungen fallen weg. Auch ist mit Block2Job der bislang oft unstrukturierte Prämienprozess nun fix gelöst. Mit Block2Job als zuverlässigen Partner erhalten Mitarbeiter und Tippgeber eine Wertschätzung für die Streuung der Ausschreibung in Ihren Netzwerken. Wer will bleibt dabei völlig anonym, denn das ist klar: öffentlich eine Empfehlung aussprechen ist nicht jedermanns Sache, aber anonym einen Tipp geben ist dagegen üblich. Einfacher für alle geht es nicht.

Wer es einmal unverbindlich ausprobieren möchte, kann das hier tun – wir haben mit Block2Job einige Jobs ermittelt, die Sie persönlich oder jemand aus Ihrem Netzwerk interessieren könnten. Auf alle Fälle lohnt sich das Konzept hinter und mit Block2Job näher anzuschauen, denn der Fachkräftemangel nimmt bekanntlich weiter zu und alternative Recruiting-Ansätze sind von daher für alle spannend.”

Hier direkt die Links mit mehr Infos zu den Stellen und den jeweiligen Tippprämien. Wie von Thomas Czekala beschrieben, kann dort direkt Kontakt aufgenommen oder die Ausschreibung passenden anderen Personen digital weitergereicht werden kann:

Anhang: die kompletten Job-Beschreibungen

Lead Developer/ Architekt (w/m/d)

Wie findest Du heraus, ob Deine Lebenszeit bei einer Firma gut investiert ist?

Du merkst das daran, dass Du immer besser wirst, gleich wie gut Du jetzt bist. Zusammen sorgen wir dafür mit anspruchsvollen Rollen und mit Freiräumen. || ### Bei uns kannst Du erwarten:

Projekte für große Unternehmen, die Großes bewirken

selbstbestimmtes Arbeiten

Aktivitäten „draußen“ – Konferenzen und Meetups

neue Dinge lernen – in der Zusammenarbeit und in der Technologie

gerne zur Arbeit zu kommen

Beispiel für den Technologie-Stack aus einem unserer Projekte:

Web-Technologien wie Angular, TypeScript, React

Spring, JEE-Backend

Online-Services wie REST/JSON, OAuth2, SAML

relationale und nichtrelationale Datenbanken

Microservice Architekturen und Cloud

Agile Softwareentwicklung

Finde heraus, wie Du mit uns beruflich vorankommst. Komm mit uns ins Gespräch, bewirb Dich jetzt und lerne Deine neuen Teamkollegen kennen.

Mitstreiter, die HR um den Faktor 10 besser machen wollen.

Senior Consultant HR-Transformation•DACH-Region•120 TCHF p.a.

Wir suchen Mitstreiter, die HR um den Faktor 10 besser machen wollen.

HR ist „mission critical“ für immer mehr Unternehmen! Viele HRler sind im Hamsterrad gefangen und sehen keinen Ausweg. Das HR-Consulting-Team von OECON kann und will hier helfen. Wenn das auch Ihr Thema ist und Sie umtreibt, dann sollten wir sprechen!||

Als HR-Consultant im OECON Team gestalten Sie die Neuausrichtung von Personalabteilungen zum strategisch sichtbaren Erfolgstreiber in echter Augenhöhe des Managements.

Sie kennen sich in der HR-Thematik aus, wissen aber auch geschickt neues Wissen und aktuelle Trends aufzunehmen.

Die OECON verfügt über eine bewährte Beratungsmethodik für Fragen rund um „Business-Transformation“, das unseren Beratern als solides Fundament zur Verfügung steht. Gemeinsam entwickeln wir dieses weiter und tauschen uns im Beraterteam zu konkreten Fragen aus. Damit bündeln wir als Team geschickt unser Wissen und können so überzeugende Ergebnisse liefern.

NETZWERK VIERNULL Personalberatung

Program / Project Manager IT (w/m/d)

Verantworte Time, Budget und Kundenzufriedenheit!•München Stuttgart Wolfsburg Frankfurt Hamburg Köln•Vollzeit

Du leitest und verantwortest große IT-Programme / Projekte sowohl klassisch als auch agil.

Dein Arbeitgeber hat mehr als 120.000 Mitarbeiter in über 50 Ländern ||Branche IT-Beratung Automotive Manufacturing Transport&Logistics Utilities Banking Insurance Public&CPG Retail Telecoms.

Firmenstandorte Erfurt Ettlingen Frankfurt Hamburg Ingolstadt Köln München Rosenheim Stuttgart Wolfsburg

Kultur international/deutsch geprägt und sehr technisch und nachhaltig werteorientiert

DER JOB

Arbeitsort München Stuttgart Wolfsburg Frankfurt Hamburg Köln

Ziele Unser Mandant liefert durch seine Technology Service Line* in der DACH Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) einen wesentlichen Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg, in dem er mittels seines horizontalen Portfolios und Services die IT-technologischen Anforderungen seiner Kunden in allen Industriezweigen bedient. Du bringst seine Projekte in Time und Budget über die Ziellinie und machst den Kunden dabei glücklich.

Aufgaben und Verantwortung

Du leitest und verantwortest große IT-Programme/Projekte (klassisch agil DevOps)

Du hast die operative Verantwortung hinsichtlich Kundenzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit

Internationale Zusammenarbeit mit verteilten Unternehmenseinheiten in der Angebotserstellung als auch in der Delivery (near- und offshore) sind Dir nicht fremd

In der Zusammenarbeit mit dem Key Account Management sorgst Du für eine langfristige Kundenbindung und -entwicklung

Du vertrittst Dein Projekt in Kunden Steering Committees und hochrangig besetzte Management Gremien

Du definierst das Projekt Management im Rahmen von großen und komplexen Angeboten

Du führst Project Reviews durch und schaffst Turnaround Management

Als Program Manager gestaltest du maßgeblich die firmeninterne Project Management Community mit, und

Du bist Mentor und Coach von PM Kollegen und begleitest diese in kritischen und/oder komplexen Projekten

Du beteiligst Dich maßgeblich an der Entwicklung und Einführung von Best Practices für Projekt und Program Management

Kontakt Endkunden auf allen Ebenen Management-Kollegen internationale Projektleiter Sales-Kollegen Technologieexperten Du bist Partner des Kunden und des Vertriebs

DEIN PROFIL

Qualifikation 10+ Jahre / 5+ Jahre Berufserfahrung in der Leitung von (komplexen) IT-Programmen/Projekten als Generalunternehmer

Kenntnisse von verschiedenen Vorgehensmodellen (z.B. Wasserfall, Agile, SAP…) Idealerweise zertifiziert in Projektmanagement-Methodik (z.B. PMI, IPMA, Prince)

Ausgeprägtes Verständnis von kritischen IT-Vertragsthemen für verschiedene Vertragstypen (z.B.: Individualsoftware, Anwendungsentwicklung/Betrieb, Systemintegration, Outsourcing)

Souveränes Management der Kundenerwartungen; effizientes Risk- und Change-Management

Erfahrung mit der Einbindung und Steuerung von near- und offshore Teams sowie Subunternehmer

Erfahrung mit der Einbindung und Steuerung von near- und offshore Teams sowie Subunternehmer Führung und Motivation von interkulturellen Projektteams; ggf. interne Teams von Projektmanagern

Erfahrung bei der Angebotserstellung und Vertragsverhandlungen unter Berücksichtigung aller Komponenten und vertraglichen Rahmenbedingungen mit dem Fokus auf Program/Project Management Themen

Erfahrung im Umfeld DevOps sind wünschenswert

Du bist gewohnt “dicke Bretter” zu bohren und brauchst dafür maximale Freiheiten

Soft Skills strukturiert und selbstständig ergebnisorientiert qualitätsorientiert organisiert interkulturell offen kommunikationsstark mit überzeugendem Auftreten begeisterungsfähig kreativ agil Teamplayer mit Empathie Führungs- und Durchsetzungsstärke Chancendenker verlässlich Verhandlungs-geschickt

Abschluss / Ausbildung Hochschulabschluss (Wirtschafts-) Informatik, (Wirtschafts-) Ingenieurswesen oder Betriebswirtschaftslehre

Sprachen Deutsch und Englisch verhandlungssicher

DEIN ARBEITSUMFELD

Pros Klares Werteverständnis Erfolgsorientierte Teams Hohe Empathie Globales Expertennetzwerk Präsenz in allen Märkten

Homeoffice mobiles Arbeiten mit Home-Office-Möglichkeiten

Ausstattung Telefon (iPhone), Auto

Team ca. 750 Kolleg:innen on-/nearshore

Arbeitsmethode agil selbständig eigenverantwortlich unternehmerisch

Vorgesetzter super Typ offen loyal fordernd kritisch menschlich chancenorientiert

Arbeitszeiten Vertrauensarbeitszeit projekt-flexibel Work- Life-Balance 40 h/w

Dresscode intern: wie du magst extern: angepasst

Reisen projektbedingte Reisen Reisezeit ist Arbeitszeit

Fortbildung starker Focus auf Learning and People Development interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten über die unternehmenseigene Academy

Karriere entwickle Dich weiter und übernimm noch mehr Verantwortung Mitarbeitetorientierte, individuelle Entwicklungspläne

Gehalt >> 100k Anzahl Gehälter p.a.12 variabler Anteil ca. 25% Urlaubstage p.a.28 Benefit-Regelungen

Sonstiges Gesundheits-Check-ups, betriebliche Altersversorgung

*Portfolioelemente der Technology Service Line: (1) Application Management Services, (2) Application & DevOps Services, (3) Cloud & IT Infrastructure Services, (4) Data & Analytics, (5) Digital Service Management

T-Systems on site services GmbH

Senior Softwareentwickler (m/w/d) Java

Die digitale Welt verändern •Nürnberg•Vollzeit

ÜBER UNS

#meetyourfuture #digitaltransformation

Sie wollen einen Beitrag zur Digitalisierung leisten? Bringen Sie gemeinsam mit uns die Zukunft unserer Kunden voran. Wir, die T-Systems on site services GmbH, sind ein erfahrenes, mittelständisches Unternehmen und erbringen IT-Entwicklungs- und Beratungsleistungen am Standort Deutschland. Werden Sie Teil von uns.||### ÜBERBLICK Job-ID: 137212 Standort(e): Nürnberg Karrierelevel: Professional Vertragsart: Vollzeit Bewerbungsfrist: 12.10.2021 Berufserfahrung: 5 Jahre und mehr Wochenarbeitszeit: 40 Stunden Reiseanteil: 0 % Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch

IHRE AUFGABE

Sie sind mitverantwortlich für die Konzeption und Spezifikation von Systemarchitekturen und deren Realisierung

Sie entwickeln komplexe Java-EE Applikationen im agilen Umfeld (Scrum)

Sie beteiligen sich an der Gesamtkonzeption großer IT-Systeme

Sie planen die Entwicklung und Einführung von IT-Systemen

Sie sind Ansprechpartner für unsere Kunden in technischen Fragen

IHR PROFIL

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Informatik, einer abgeschlossenen technischen Berufsausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation sowie über mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in agilen Softwareentwicklungsprojekten.

Darüber hinaus überzeugen Sie mit folgenden Kompetenzen:

Sie sind mit Java JEE7/JEE8 bzw. Microservice Technologien wie EJB, CDI, JPA, JTA, REST und SOAP vertraut

Sie bringen Kenntnisse von EJB- Applikationsservern wie z. B. Oracle WebLogic 12, Payara o. Ä. mit

Sie haben tiefgehende Erfahrungen mit Webtechnologien wie z. B. HTML, CSS, JavaScript, Angular, JSF, JSP, XML und JSON

Das Arbeiten im Cloudumfeld nach dem DevOps Ansatz ist Ihnen geläufig sowie Docker und Kubernetes usw. sind Ihnen bekannt

Sie kennen sich mit Design & Modellierung von SW: OOA/OOD, UML sowie den gängigen Tools/Systeme wie Eclipse, Maven, Git und Jira aus

Sie verfügen über sehr gute Deutsch (C2-Level) – und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sie sind seit mindestens 5 Jahren in der EU wohnhaft

Ein Plus – kein Muss:

Erfahrung mit BPM-Systemen

Kenntnisse zu Kafka oder anderen Messaging-Plattformen

UNSERE BENEFITS

Flexibles Arbeitszeitmodell

Mobiles Arbeiten und Homeoffice

Betriebliche Altersvorsorge

Individuelle Weiterbildungsangebote

Mitarbeitervorteile und -rabatte

Barrierefreiheit

Betriebsarzt

Parkplatz

Günstige Anbindung

Kantine

Mitarbeiterbeteiligung

Mitarbeiter-Events

(Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt)

