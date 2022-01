Sichere Digitalisierung: 18. Deutscher IT-Sicherheitskongress des BSI

Am 1. und 2. Februar 2022 findet der 18. Deutsche IT -Sicherheitskongress statt, zum zweiten Mal in Folge digital. Der Kongress beleuchtet Trends und Entwicklungen im Bereich der IT -Sicherheit als Voraussetzung für eine gelungene Digitalisierung. Die Teilnehmer diskutieren unter anderem auch darüber, wie Cyber-Sicherheit Chef*innensache wird.

Erstmals wird im Rahmen des Kongresses das neu eingeführte IT -Sicherheitskennzeichen übergeben. Das BSI stellt mit dem IT -Sicherheitskennzeichen Verbraucher*innen ein praktisches Werkzeug für den digitalen Alltag zur Verfügung, mit dem Sicherheitseigenschaften von IT -Produkten leichter beurteilt werden können. Das BSI baut damit seine Aktivitäten im Bereich digitaler Verbraucherschutz aus.

KI, 5G und Quantenkryptografie

Neben dem digitalen Verbraucherschutz bilden Zukunftsthemen wie Künstliche Intelligenz, sichere 5G -Kommunikationsnetze und die Entwicklung der Quantentechnologie Schwerpunkte in diesem Jahr. Zudem geht es unter anderem um die Digitalisierung des Staates und die Informationssicherheit in der Energieversorgung. Insgesamt hat der Programmbeirat rund 30 Fachvorträge ausgewählt.

Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeportal des BSI. Die Teilnahme am Kongress ist kostenlos.