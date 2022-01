Vorteile der Verwendung von Kartenlesegeräten für Unternehmen

Einen guten Teil dazu trägt die Corona-Pandemie bei: Viele Verbraucher verzichten auf den Einsatz von Bargeld, aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19. Zwar ist diese relativ gering, jedoch schätzen viele Kunden gleichfalls die Unkompliziertheit und Schnelligkeit der Abwicklung eines Zahlungsvorganges per Kreditkarte. Fakt ist: Für viele Menschen stellt heute ein Kartenlesegerät einen wichtigen Bestandteil der Grundausstattung von Unternehmen jeder Art dar.

Unterschiedliche Arten von Kartenlesegeräten

Jedes EC Kartenlesegerät gibt Kunden die Möglichkeit, den heute so wichtigen bargeldlosen Zahlungsvorgang anzubieten. Unternehmen, die darauf verzichten, riskieren ihre Wettbewerbsfähigkeit. Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Grundtypen: mobil und stationär. Sie verfügen jeweils über individuelle Pluspunkte.

Mobiles Kartenlesegerät

Der größte Vorteil von mobilen Geräten ist ihre Standortunabhängigkeit. Mobile EC Kartenlesegeräte lassen sich entweder über ein mobiles Netzwerk oder WLAN verbinden. Da sie an keinerlei Kabelanschluss gebunden sind, besteht höchste Flexibilität im Bereich der Einsatzorte. Interessant ist die mobile Alternative vor allem für Gastronomiebetriebe, die ihren Gästen den Rechnungsausgleich direkt am Tisch ermöglichen möchten. Darüber hinaus sind die ortsunabhängigen Geräte für den Verkauf außerhalb eines Ladengeschäfts, beispielsweise auf Märkten oder Messen, sowie für Handwerker, die im Außendienst tätig sind, prädestiniert. Es stehen unterschiedliche mobile Kartenlesegeräte im Angebot:

mit WLAN- oder Bluetooth-Funktion

mit GPRS, 3G-, 4G-Funktion (Verbindung beispielsweise über ein Handynetz)

Stationäres Kartenlesegerät

Kartenlesegeräte mit zwei Kabeln sind direkt mit einer Stromquelle sowie einem Internetanschluss verbunden. Ihr Nachteil ist, dass sie an einem festen Platz stehen müssen. Produkte mit einem Kabel bieten bereits etwas mehr Flexibilität. Durch den beinhalteten WLAN-Chip ist eine zweite Kabelverbindung nicht erforderlich.

Es spielt keine Rolle, ob EC Kartenlesegeräte in einem kleinen, mittleren oder großen Unternehmen zum Einsatz kommen, die gängigen Produkte erfüllen grundsätzlich die Ansprüche an die bargeldlose Zahlungsoption. Es macht somit bei der Auswahl eines Gerätes kaum einen Unterschied, ob 50 oder 400 Kartenzahlungen täglich anstehen. Etwas andere Anforderungen stellen allein riesige Supermarkt- und Hotelketten aufgrund ihrer extrem hohen Menge an Transaktionen. Die innovativen EC Kartenlesegeräte, die sich heute auf dem Markt befinden, verfügen über nahezu gleiche Eigenschaften. So zählen beispielsweise in der Regel Funktionen wie Kassenschnittstellen, Tax Free und Trinkgeld kassieren zum Standard.

Vorteile von EC Kartenlesegeräten auf einen Blick

Dass wir heute per EC- oder Kreditkarte bezahlen können, verdanken wir ebenso der Digitalisierung wie Neobanking und Shopping von den eigenen vier Wänden aus. Sie hat sich längst im Finanzbereich fest etabliert und zu einem Wandel sowohl im Privat- als auch Geschäftsleben geführt. Zu den zahlreichen Vorteilen des Einsatzes von EC Kartenlesegeräten für Unternehmen gehören:

höhere Umsätze

häufigere Spontankäufe

Verringerung von Zahlungsausfällen

weniger Abrechnungsaufwand

Steigerung der Kundenzufriedenheit

Nachstehend befassen wir uns näher mit den einzelnen Pluspunkten der Kartenzahlung für Gastronomen, Dienstleister, Händler und Co.

Umsatzsteigerung

Gemäß einer repräsentativen Online-Umfrage aus dem Jahr 2020 sind deutsche Bürger mit durchschnittlich 89,22 Euro im Portemonnaie unterwegs. Bei den jüngeren Generationen liegt der Betrag oft deutlich darunter. Im gleichen Atemzug schilderten 15 Prozent der Befragten, im Einzelhandel generell auf Bargeldzahlung zu verzichten. Ein möglicher Schluss daraus: Besteht die Option, mit Karte einzukaufen, leisten Verbraucher vermutlich auch höhere Summen.

Spontaneinkäufe nehmen zu

Wer nicht ausreichend Bargeld mit sich führt, kann sich einige Spontankäufe nicht leisten. Der Schritt, extra die Bank oder einen Geldautomaten aufzusuchen, hindert viele Menschen an einer kurzfristigen Kaufentscheidung. Können Verbraucher jedoch die Zahlung per EC-Karte leisten, entscheiden sie sich deutlich öfter für einen ungeplanten Kauf.

Reduzierung von Zahlungsausfällen

Gleich, ob die Entrichtung der Kaufsumme mit einer EC- oder Kreditkarte erfolgt, bei der Eingabe der PIN erfolgt automatisch eine Überprüfung der Bonität in Echtzeit. Ist diese nicht gegeben, wird die Zahlung nicht ausgeführt. Weiterhin ist ausgeschlossen, dass Unternehmen durch erhaltenes Falschgeld einen finanziellen Schaden erleiden. Betriebe, die bargeldloses Bezahlen anbieten profitieren von einem weiteren positiven Aspekt: In diesem Fall befindet sich weniger Bargeld in der Kasse – ein großer Vorteil bei einem etwaigen Raubüberfall.

Weniger Abrechnungsaufwand

Unternehmen, die EC Kartenlesegeräte einsetzen, haben einen geringeren Abrechnungsaufwand zu bewältigen. Sie sparen Zeit bei der Buchhaltung ein, da in Deutschland sämtliche EC-Kartenzahlungen über das zentrale Clearing abgewickelt werden. Es stellt eine unkomplizierte Möglichkeit dar, um die Zahlungsvorgänge sämtlicher Kunden als Sammelgutschrift (gebündelt) zu verbuchen. Im Fall, dass die Buchhaltung ausgelagert wurde, fallen dadurch zudem geringere Kosten seitens des Dienstleisters an.

Steigerung der Kundenzufriedenheit

Der Bezahltrend in Deutschland liegt eindeutig auf der bargeldlosen Variante. Grund dafür sind zum einen die veränderten Gewohnheiten, zum anderen das neue Hygienebewusstsein im Zuge der Corona-Pandemie. Mittlerweile bezahlen 61 Prozent (Stand 2021) regelmäßig kontaktlos. Über ein Fünftel von ihnen setzt dafür mobile Geräte wie Handy oder Smartwatch ein. Vor allem die Jüngeren bevorzugen häufig diese praktische Alternative. Viele Menschen beabsichtigen, künftig noch seltener mit Bargeld zu bezahlen. Folgende Zahlen zeigen auf, dass bargeldlose Bezahlmöglichkeiten heute beliebter sind als Geldscheine und Münzen:

59 Prozent bevorzugen die Karten- oder Smartphone-Zahlung

24 Prozent präferieren kontaktloses Bezahlen

6 Prozent bevorzugen den Einsatz ihres Handys oder Smartphones, in der Altersklasse von 30 bis 39 Jahren sind es sogar 10 Prozent

nur noch 38 Prozent bevorzugen weiterhin Bargeld

Ein Großteil der Verbraucher erwartet von einem Unternehmen, ihnen die Möglichkeit zur bargeldlosen Bezahlung zu bieten. Akzeptieren Firmeninhaber EC- und Kreditkartenzahlung, befriedigen sie die Ansprüche ihrer Kunden. Mit deren Zufriedenheit steht und fällt auch ihre Loyalität. Infolgedessen suchen sie ein Geschäft regelmäßig auf und empfehlen es auch weiter – somit steigern sich auch die Umsatzzahlen.

Bild 1: Pixabay.com © flyerwerk CCO Public Domain

Bild 2: Pixabay.com © AhmadArdity CCO Public Domain

Bild 3: Pixabay.com © nosheep CCO Public Domain