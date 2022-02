Coop schafft 50% effizienteres Arbeiten in 1.250 Filialen dank Verwendung von SAP Fiori und Neptune Software’s Low-Code-Plattform

Herausforderung

Zusammenführung diverser Apps und Portale zu nur einem Eingabeort für alle Bestellungen

Einführung einer gänzlich neuen Art des Arbeitens

Bereitstellung aller nötigen Informationen mit nur einem Knopfdruck

Lösungen

eine Applikation die den gesamten Bestellprozess abdeckt

Bestellungen automatisieren und den Benutzern intelligente Bestellvorschläge unterbreiten

Verbesserung der Sichtbarkeit aller einfließenden Bestellungen

Abbildung aller Lagerbestände innerhalb der Lieferkette

Schnelle Markteinführungen in allen Filialen

Vorteile

Bessere Verfügbarkeit der Regale mit folglich jährlicher Gewinn- und Umsatzsteigerung von etwa € 30 Mio.

Verbesserung der Filialleistung um 50% durch Prozessautomatisierung

Geringeres Umlaufvermögen durch reduzierten Überbestand

Weniger Verschwendung führt zu mehr Gewinn

Durch weniger Komplexität konnte Zeit gewonnen werden, um sich mehr auf das Kundenerlebnis im Laden zu konzentrieren

Die Geschichte

Die Verwaltung von Bestellungen und Beständen war vor der Implementierung der neuen Store-Apps eine anspruchsvolle und komplexe Aufgabe, bei der die Filialen ihre Prozesse mithilfe verschiedener Systeme, Portale und Anwendungen verwalten mussten. Das war überwiegend manuell und wurde wenig durch Systeme unterstützt, was zu erheblichen Problemen bei Lagerbestandsarbeiten führte. Durch Verbesserung der Verfügbarkeit von Waren und einer Kombination aus Reduktion von Überbeständen, Fehlbeständen und Schwund in den einzelnen Filialen sollten Einsparungen in Höhe von ca. 30 Mio. € pro Jahr erzielt werden und dadurch auch den Umsatz als auch den Gewinn zu steigern. Um dies zu ermöglichen, sollten die Filialen mit SAP Fiori und Neptune Software-Anwendungen ausgestattet werden, welche auf der Low-Code-App-Entwicklungsplattform Neptune DXP erstellt wurden. Durch die Bereitstellung präziser Bestellvorschläge, die auf intelligenten Prognose- und Nachschub-Tools beruhen, konnten die Bestell- und Bestandsverwaltungsprozesse zusammengefasst und automatisiert werden, wodurch sich die Arbeitsabläufe grundlegend veränderten.

Intelligentes Bestellwesen und bessere Lagerverfügbarkeit

Aufgrund des engen vorgegebenen Zeitrahmens und der hohen Bedeutung von Leistung- und Offline-Funktionen, wählte das Team einen agilen Prototyping-Ansatz, um eine ganzheitliche SAP Fiori und Neptune Software User Experience (UX) zu schaffen. Nachdem die Apps in weniger als drei Monaten erfolgreich in allen 1.250 Filialen von Coop Norge eingeführt wurden, hatten die neuen Funktionen und die veränderten Arbeitsweisen in den Filialen signifikante Auswirkungen auf die Effizienz der Filialen und brachten dem gesamten Unternehmen beträchtliche finanzielle Vorteile. Filialen müssen nun im Durchschnitt 50 % weniger Zeit für Bestellungen und Inventar-Aufgaben aufbringen. Die Apps unterstützen die Filialen sogar bei der Entscheidungsfindung durch Verwendung intelligenter Sortierfunktionen. Diese wurden speziell entwickelt, um potenzielle Anomalien oder Probleme aufzuzeigen und den Benutzern die nötigen Werkzeuge und Informationen zur Verfügung zu stellen.

„Die Filial-Apps, die wir zusammen mit retailsolutions (Neptune Software Partner) entwickelt haben, wurden so gut angenommen, dass mich Filialleiter und Franchisenehmer sogar angerufen haben, um mir mitzuteilen, wie zufrieden sie damit sind und wie sehr es ihnen das Leben erleichtert. Normalerweise sind sie nicht so leicht zufrieden zu stellen.“

Stein Johnsen, Projekt Manager bei COOP Norge