3DEXPERIENCE World 2022: “Die neue Wirtschaft ist die Erlebniswirtschaft”

Auch in diesem Jahr fand die 3DEXPERIENCE World 2022 wieder nur virtuell statt. Während der dreitägigen Veranstaltung zeigte Dassault Systèmes, was SOLIDWORKS im Bereich der 3D-Konstruktion bietet – vom Konzept bis zur Fertigung. Die SOLIDWORKS-Plattform 3DEXPERIENCE verbindet dafür Benutzer und Prozesse miteinander. So lassen sich Innovation beschleunigen und die Zeit bis zur Markteinführung für jede Art von Produkt verkürzen: von einem Paar Turnschuhe bis zu einem Hubschrauber, einer Prothese oder einer komplexen Industrieanlage.

Gian Paolo Bassi, ehemaliger CEO von SOLIDWORKS, der nun den Bereich 3DEXPERIENCE Works leiten wird, erläuterte auf der 3DEXPERIENCE World 2022 die Bedeutung von Innovation und wie die Lösungen von SOLIDWORKS die Ideen der Fachleute gestalten: “Wenn wir uns gemeinsam etwas vorstellen können, werden Zusammenarbeit und Kreativität den menschlichen Fortschritt weiter vorantreiben. Das ist der Moment, in dem echte Innovation stattfindet, und bei SOLIDWORKS sind wir leidenschaftliche Innovationen, weil wir wissen, dass Innovation hilft, große Probleme zu lösen.” Kollaborative Innovation ist daher Teil der 3DEXPERIENCE-Philosophie. Die nächste große Herausforderung besteht für Bassi darin, die Vereinheitlichung aller Geschäftsprozesse über das Design hinaus unter Verwendung desselben Datenmodells zu ermöglichen.

3DEXPERIENCE arbeitet

Bassi sagte, dass das Hauptaugenmerk des Unternehmens auf dem 3DEXPERIENCE Works-Portfolio liege, denn “bei der Produktentwicklung gibt es viele Dinge, die über das Design hinausgehen”. Er bezog sich dabei auf alles, was mit Management, Simulation, Daten, Produktion, Marketing und Vertrieb zu tun hat. Dieses Portfolio kombiniert die Benutzerfreundlichkeit von SOLIDWORKS mit den besten Anwendungen, die mit der 3DEXPERIENCE Plattform verbunden sind, “nahtlos integriert, um unseren Kunden zu helfen, innovativ zu sein und jeden Aspekt des Produktentwicklungsprozesses zu beschleunigen”, fügte Bassi hinzu. Es handele sich um eine interaktive, kollaborative Umgebung, in der die reale und die virtuelle Welt miteinander verschmelzen, um einen umfassenden Echtzeit-Überblick über die Geschäftsaktivitäten und das Ökosystem zu erhalten.

SOLIDWORKS Cloud

Bassi kündigte auch an, dass seine Ingenieure und Entwickler die Designtools in eine Cloud-Umgebung bringen wollen, so dass die traditionellen Desktop-Anwendungen nicht mehr erforderlich sind, sondern über jeden Browser genutzt werden können. Die SOLIDWORKS Cloud stellt eine eine Vielzahl von Lösungen bereit, die über den Webbrowser zugänglich sind, auf Servern laufen und auf den PCs der Benutzer gerendert werden. Dadurch wird der Zugang zu diesen Werkzeugen erleichtert und die hohen Hardware-Anforderungen, die CAD-Konstruktions- und 3D-Modellierungswerkzeuge für einen reibungslosen Betrieb benötigen, werden erheblich reduziert.

SOLIDWORKS begann vor etwa drei Jahren mit der Migration seiner wichtigsten Konstruktionsanwendungen auf eine Webbrowser-basierte Umgebung. Auf der diesjährigen 3DEXPERIENCE World 2022 kündigte Bassi jetzt offiziell ein komplettes Angebot an Tools an, die die Zusammenarbeit und das Arbeiten aus der Ferne verbessern und gleichzeitig die IT- und Softwarelizenz-Kosten senken, die für kleine und mittlere Unternehmen oft unerschwinglich sind. Abgerechnet wird die Nutzung im Pay-as-you-go-Modell,.

Folgende Tools sind jetzt über einen Webbrowser zugänglich:

3D Creator (Parametrische Konstruktion)

3D Sculptor (Freier Entwurf)

3D Sheet Metal Creator (Blechkonstruktion)

3D Structure Creator (Strukturentwurf)

3D-Rendering (Rendering)

Manufacturing Definition Creator (Details zur Fertigung)

Virtuelle Zwillinge

SOLIDWORKS hob auf der 3DEXPERIENCE World auch das Konzept der virtuellen Zwillinge hervor, das die reale mit der virtuellen Welt verschmelzt und vor allem im industriellen Umfeld eine Reihe von Vorteilen bringt. Bernard Charles, CEO und Vizepräsident von Dassault Systèmes: “Virtual-Twin-Technologien können Unternehmen helfen, ihre Produkte, Prozesse und sogar Geschäftsmodelle zu überdenken, um radikal neue, nachhaltige Innovationen zu erreichen”.

Der Grund dafür ist, dass diese Technologien reale Objekte oder Prozesse virtuell nachbilden, um ihr Verhalten zu simulieren. Dies ermöglicht ein gutes Verständnis der hergestellten Produkte, ihre Überwachung in Echtzeit mit Hilfe von Sensoren und die Durchführung von Änderungen oder Alternativen zu den ursprünglichen Entwürfen, um die Prozesse zu verbessern, bevor neue Komponenten hergestellt werden.

Auch hier spielt die Integration verschiedener Werkzeuge eine Schlüsselrolle in Dassault Systèmes’ Vision von Virtual Twins, indem Lösungen wie CATIA, DELMIA, SIMULIA und die 3DEXPERIENCE-Plattform selbst miteinander verbunden werden.

2023 wird die 3DEXPERIENCE World in einem Live-Format nach Nashville, USA, zurückkehren.