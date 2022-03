Dr. Andrea Gaal: “Wir benötigen mehr Frauen in Führungspositionen im Tech Sektor”

Was wird auf Hochschul- und Ausbildungsebene gut gemacht, und bei welchen Initiativen gibt es Ihrer Meinung nach noch viel zu tun?

Das Bewusstsein ist gewachsen. Auf Hochschulebene darf ich berichten, dass wir an der Webster Private University Vienna eine neue Vorlesung ins Leben gerufen haben, „Women in Management‘, die von Student*Innen sehr gut angenommen wurde. Wir gehen jetzt in das 3. Jahr, und ich freue mich immer besonders auf diese Vorlesung, in der es auch darum geht, den Weg von erfolgreichen Frauen aber auch Männern, die Frauen im Management tatkräftig auf ihrem Weg unterstützen, nachzuvollziehen, zu diskutieren und vor allem uns der Vorbildwirkung in verschiedenen Bereichen bewusst zu werden. Es ist auch immer wieder spannend, Frauen aus der Business Welt, wie etwa die CEO von IBM, einzuladen, ihren persönlichen Karriereweg zu beleuchten und dabei für StudentInnen einen Rahmen zu schaffen, konkrete Fragen stellen zu können. Dieses Wissen um Vorbilder von Frauen, die es geschafft haben, ganz oben in einer Hierarchie anzukommen, ist dabei ganz wesentlich – aber auch zu erfahren, wie es diese Managerinnen konkret gemeistert haben, Hürden zu überwinden, um die besagte ‚gläserne Decke‘ zu durchbrechen. Auf der Ausbildungsebene im Hochschulbereich benötigen wir eine höhere Anzahl an weiblichen Lektorinnen aber auch eine höhere Anzahl an Frauen in Führungspositionen. Wir brauchen Frauen, die das ‚Walking the Talk‘ auch leben, die authentisch sind und sich ehrlich für die nächste Generation einsetzen. Ich bemühe mich, mit meinen StudentInnen auch nach deren Universitätsabschluss und ersten Berufserfahrungen in Kontakt zu bleiben und unterstützend tätig zu sein.

Welche Berufsbilder haben Ihrer Meinung nach das größte Potenzial und/oder die meisten Chancen für Frauen?

Ich möchte mich nicht auf einzelne Berufsbilder festlegen, sondern eher dafür plädieren, dass wir Werte wie ‚Neugierde‘, ‚Aufgeschlossenheit‘, ‚Offenheit für Neues‘‚ ‚Resilienz‘ , ‚lebenslanges Lernen‘ ganz bewusst fördern; auch dieses ‚Think Big‘, das im anglo-sächsischen Raum weitaus besser ausgeprägt ist als bei uns, d. h. sich etwas selbstbewusst zutrauen und Projekte oder Berufsbilder anzupeilen, die vielleicht zum jeweiligen Zeitpunkt noch eine Schuhnummer zu groß sind oder noch gar nicht bestehen. Diesen Mut aufzubringen, nicht nur ‚zu neuen Ufern aufzubrechen‘ sondern auch konkret Geschäftsmodelle, Produkte oder Services zu entwickeln oder anzubieten, die es in dieser Form bis dato noch nicht auf dem Markt gibt. Darin sehe ich ungeheure Chancen.