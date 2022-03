Silicon DE Podcast Backup Trends

Im Podcast von Silicon DE spricht Carolina Heyder mit Thomas Sandner, Senior Director Technical Sales Germany bei Veeam Software über die Erkenntnisse aus der aktuellen Studie „Data Protection Trends Report for 2022“. Es geht um die Frage, welche Trends in der Datensicherung sich in diesem Jahr abzeichnen und welche Maßnahmen Unternehmen treffen sollten, um eine Verfügbarkeitslücke oder eine Datensicherungslücke zu vermeiden. Ein wichtiges Thema ist das Backup von Containern und die Rolle von Tape Libraries. Eine schnelle Datenwiederherstellung nach einem Zwischenfall ist wichtig und hilfreich sind ausgearbeitete Pläne in Unternehmen, um die Business Continuity zu gewährleisten. Weiter behandelt wird das Thema, ob es sinnvoll ist, alle Daten unterschiedslos in eine Datensicherungsstrategie einzubeziehen oder es besser ist, wichtige Daten zu priorisieren.

Thomas Sandner, Senior Director Technical Sales Germany bei Veeam Software, ist seit 2013 für Veeam tätig. Er wirkt im BITKOM e.V. im Arbeitskreis Server Storage Networks. Zuvor war er von 2007 bis 2013 bei Fujitsu.

Seinen Abschluss als Fachinformatiker für Systemintegration (IHK) erwarb er am Siemens Berufskolleg ATIW gGmbH, Paderborn.