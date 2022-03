Microsoft übergibt neue Funktionen für Windows 11 an den Beta-Channel

Microsoft hat eine neue Vorabversion von Windows 11 veröffentlicht. Teilnehmern des Windows Insider Program steht das Build 22581 allerdings nicht nur im Developer Channel, sondern auch im Beta Channel zur Verfügung. Damit stehen die in den vergangenen Wochen vorgestellten Neuerungen erstmals auch Beta-Testern zur Verfügung.

Mit der Übergabe der neuen Funktion steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Microsoft die neuen Funktion zeitnah auch für die Allgemeinheit freigibt. Allerdings ist dies laut Definition des Beta Channel weiterhin nicht gewährleistet. Erst mit dem Eintritt eines Build in den Release Preview Channel gelten die enthaltenen Funktion auch als gesetzt für eine finale Version von Windows 11.

Mit dem Build 22581 erweitert Microsoft nun den Kreis der Tester, die Zugriff auf Live-Untertitel, Ordner im Startmenü, den neu gestalteten Task Manager und die für Tablets optimierte Taskleiste erhalten. Offen bleibt weiterhin, wann Microsoft die Entwicklung dieser Neuerungen abschließen wird. Eigentlich wollte das Unternehmen nur noch ein jährliches Funktionsupdate für Windows ausliefern. Kürzlich stellte Microsoft jedoch klar, dass es sich verschiedene Optionen freihält, um darüber hinaus neue Features an Nutzer zu verteilen.

Darüber hinaus kündigte Microsoft kürzlich ein Online-Event für 5. April an, bei dem es um das Thema Hybrid Work gehen soll. Die Veranstaltung könnte das Unternehmen nutzen, um neue Funktion für Windows 11 vorzustellen, die bisher noch nicht im Insider-Programm getestet werden und trotzdem noch in diesem Jahr in Windows 11 integriert werden sollen.

Das als 22H2 bezeichnete kommende Funktionsupdate für Windows 11 soll laut Quellen von ZDNet.com im Oktober erscheinen.