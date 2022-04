Kontinuierliche Überwachung von Risikokategorien zur Risikobewertung von Unternehmen

Die Geschwindigkeit, Intensität und Raffinesse von Cyberangriffen hat erheblich zugenommen. Da immer mehr Unternehmen ein Remote-first-basiertes Arbeitsmodell verfolgen, haben sich die Angriffsflächen exponentiell vergrößert. Entsprechend gewinnen Lösungen für das Management von Cyberrisiken massiv an Bedeutung, denn damit lässt sich die Sicherheitslage von Unternehmen im digitalen Bereich umfassend und kontinuierlich überwachen, bewerten und verbessern – ein entscheidender Faktor für den Aufbau von Cyber-Resilienz, Risikominderung und Sicherheit. Die Lösung von SecurityScorecard, Anbieter von Cybersecurity-Ratings, ermöglicht es Fachhändlern, die Nachfrage an Cybersecurity-Ratings zu decken und Unternehmen dabei zu helfen, ihre Transparenz zu verbessern, und Risiken zu minimieren.

Umfassender Überblick über Cyberrisiko von Unternehmen

„Mit SecurityScorecard können wir unseren Channel-Partnern zusätzliches Rüstzeug gegen drohende Cyberangriffe an die Hand geben“, erklärt Marcus Adä, Geschäftsführer von Exclusive Networks Deutschland. „Das Unternehmen liefert mit seinen Lösungen eine wertvolle Ergänzung unseres Cybersecurity-Portfolios. Mit den SecurityScorecard-Lösungen erhalten die Kunden unserer Fachhandelspartner einen stetigen Überblick über ihr Cyberrisiko, können es damit einschätzen und im Griff behalten.“

Jan Bau von SecurityScorecard sagt, dass die aktuell sich entwickelnde geopolitische Landschaft CISOs in ganz Europa dazu veranlasst, ihre Cybersecurity-Maßnahmen neu zu bewerten. „Mehr als je zuvor benötigen sie einen umfassenden Überblick über ihre Angriffsfläche. Unsere Expertise verhilft disruptiven Cybersecurity-Lösungen wie SecurityScorecard in EMEA zum Durchbruch. Damit werden eine Menge mehr europäische Unternehmen in der Lage sein, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern und der erhöhten Bedrohungslage gerecht zu werden.“

CISA nimmt SecurityScorecard in Empfehlungskatalog auf

Die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) hatte SecurityScorecard jüngst in ihren Katalog der kostenlosen Cybersicherheitsdienste und -tools aufgenommen. Die CISA will damit die Cyber-Resilienz anfälliger kritischer Infrastrukturen verbessern. Laut CISA bieten die Sicherheitsbewertungen von SecurityScorecard einen objektiven, datengestützten Überblick über das Cybersecurity-Risiko und die Cybersecurity-Hygiene einer Organisation, die in einer leicht verständlichen Bewertungsskala von A-F (0-100) quantifiziert und bewertet werden.

Der CISA-Katalog für Cybersicherheitsdienste und -tools, wurde im Februar 2022 eingeführt und enthält eine Zusammenstellung kostenloser Tools, die von Regierungsorganisationen und privaten Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, um Organisationen dabei zu helfen, die Wahrscheinlichkeit eines schädlichen Cybervorfalls zu verringern, entweder durch die schnelle Erkennung bösartiger Aktivitäten oder durch die Stärkung der Widerstandsfähigkeit bei der Reaktion auf einen Vorfall.