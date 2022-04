Studie: Nachhaltigkeit steht bei KMU in Deutschland hoch im Kurs

Laut einer YouGov-Studie im Auftrag des Hosting-Anbieters IONOS hält mehr als zwei Drittel der befragten KMU in Deutschland (68 %) das Thema “Nachhaltigkeit und Umweltschutz” insgesamt für wichtig oder sehr wichtig für ihr Unternehmen. Die Befragten in Deutschland legen besonderes Augenmerk auf die Einsparung von Energie – zum Beispiel durch die Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen (70%).

Das Recycling oder die Wiederverwendung von Materialien (66 %) sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Mitarbeiter*innen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit (65%) stehen bei den befragten KMU in Deutschland ebenfalls hoch im Kurs. Die Einsparung von Energie gehört auch in den anderen europäischen Ländern zu den Top 3 der als wichtig erachteten Nachhaltigkeitsfaktoren in den befragten Unternehmen.

Hürden für mehr Nachhaltigkeit

Fehlende finanzielle Ressourcen sind der YouGov-Studie zufolge in allen Ländern eine der drei größten Hürden für mehr Nachhaltigkeit: Jeweils etwa 30% der Befragten in Großbritannien und Frankreich sehen in den Kosten Hinderungsgrund Nummer 1, in den USA liegt dieser Aspekt auf Platz zwei (23%), in Deutschland auf Platz drei (21%). Größte Nachhaltigkeitsbremse für KMU in Deutschland und den USA ist laut Umfrage die fehlende Notwendigkeit. Gleichzeitig ist ein Viertel der Befragten in Deutschland der Meinung, dass ihr Unternehmen nichts daran hindere, nachhaltig oder nachhaltiger zu werden.

Für die Studie befragte YouGov im Januar 2022 insgesamt rund 5.000 Personen aus Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich und den USA.