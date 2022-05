Weißes Haus: Vorbereiten auf Kryptographie-knackende Quantencomputer

Präsident Joe Biden unterzeichnete Anfang Mai 2022 ein nationales Sicherheitsmemorandum (NSM), in dem die Regierungsbehörden aufgefordert werden, Maßnahmen zu ergreifen, um die von Quantencomputern ausgehenden Risiken für die nationale Cybersicherheit der USA zu mindern. Das NSM beschreibt die Risiken von kryptoanalytisch relevanten Quantencomputern (CRQC). Sie könnten in der Lage sein, die derzeitige Kryptographie mit öffentlichen Schlüsseln zu knacken. Die beste Verteidigung gegen die Bedrohung durch Quantencomputer sei die CryImplementierung einer quantenresistenten Kryptographie in den wichtigsten Systemen, so die NSM

Daraus ergeben sich laut NSM unmittelbare Risiken wie die Gefährdung der zivilen und militärischen Kommunikation oder die Unterminierung von Überwachungs- und Kontrollsystemen für kritische Infrastrukturen. Es könnten auch Sicherheitsprotokolle für internetbasierte Finanztransaktionen ausgehebelt werden. Die Umstellung der anfälligen kryptografischen Systeme auf quantenresistente Kryptografie betreffen über 50 US-amerikanische Ministerien und Behörden, die nationale Sicherheitssysteme (NSS) nutzen.

Umstellung auf quantenresistente Kryptografie hat hohe Priorität

Die US-Regierungsbehörden sind angewiesen, den gesamten Prozess der Umstellung auf quantenresistente Kryptografie zu priorisieren und das Quantenrisiko bis 2035 so weit wie möglich zu mindern. Die Direktoren von CISA und NIST arbeiten an der Entwicklung technischer Standards für quantenresistente Kryptografie für ihre jeweiligen Zuständigkeitsbereiche.

Schon im Januar hatte Präsident Biden ein weiteres Sicherheitsmemo unterzeichnet, um die Sicherheit des NSS zu erhöhen und die Bundesbehörden zu verpflichten, der NSA Verstöße gegen die nationalen Sicherheitssysteme zu melden. Beide Memos bauen auf der Arbeit der Biden-Administration zur Verteidigung der USA gegen bösartige Cyber-Aktivitäten auf, die mit staatlich unterstützten Hackern und Cyber-Kriminellen in Verbindung gebracht werden, einschließlich eines nationalen Sicherheitsmemorandums zur Stärkung der Sicherheit kritischer Infrastrukturen.

“Die Implementierung anerkannter quantenresistenter kryptographischer Lösungen für alle unsere Systeme wird nicht über Nacht geschehen, aber es ist wichtig, dass wir einen Weg dorthinfinden, wenn man die potenzielle Bedrohung durch Quantencomputer bedenkt”, sagte der Direktor für Cybersicherheit der NSA, Rob Joyce, anlässlich der Vorstellung des Sicherheitsmemorandums Anfang Mai 2022.