5G-Einstieg für produzierende Unternehmen

5G verspricht seit einigen Jahren die Produktion zu verbessern, indem es die Überwachung der Prozessabläufe oder etwa die Steuerung mobiler Roboter in Echtzeit ermöglicht. Es gibt zahlreiche Unternehmen mit Interesse an 5G, jedoch fehlt es vielfach an Know-how und Ressourcen, um erste Schritte einzuleiten. Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT aus Aachen hat deshalb mit dem “5G-Portfolio” ein Angebot für Unternehmen entworfen, das sie auf dem Weg zur eigenen 5G-Produktion unterstützt. Das 5G-Portfolio reicht von der Evaluierung und Testung verschiedener Anwendungsfälle, bis zur eigenen Netzplanung und -installation. Unternehmen haben außerdem die Möglichkeit ein mobiles 5G-Testsystem in den eigenen Produktionshallen zu testen.

Das 5G-Portfolio besteht aus verschiedenen Modulen. “5G-Start” richtet sich an Unternehmen, die bisher kaum oder wenig Berührungspunkte mit der 5G-Technologie hatten: Sie können einen Tag lang die Technologie und möglicheAnwendungsfälle aus nächster Nähe am 5G-Industry Campus Europe in Aachen kennenlernen. Im Dialog mit den Forschenden können sie eigene Einsatzgebiete identifizieren und das wirtschaftliche Potenzial ermitteln.

5G-Anwendungen ohne Installation mobil testen

Im Modul “5G-Expert” erhalten Unternehmen weitere konkrete Hinweise zum Aufbau ihres eigenen 5G-Netzes: Dafür stellt das Fraunhofer IPT ein mobiles 5G-System des Mobilfunkausrüsters Ericsson zur Verfügung. Mit “Ericsson Private 5G” können Unternehmen unter Anleitung der Aachener Expert*innen eigene 5G-Anwendungen über einen längeren Zeitraum testen, ohne gleich ein eigenes System zu installieren. Das mobile Testsystem ist in der Lage, bis zu drei Funkzellen gleichzeitig zu versorgen und einen Hallenbereich von mehreren 1000 Quadratmetern mit 5G abzudecken. Eine Zelle lässt sich wahlweise auch Outdoor benutzen.

Wie ein eigenes Netz genau aufgebaut wird, zeigt das Modul “5G-Professional”. Es wendet sich an Unternehmen, die bereits erste Erfahrungen mit 5G sammeln konnten und nun mit der Technologie durchstarten möchten. Das Fraunhofer IPT bietet die Möglichkeit, mit modernster Messtechnik die Performance und Qualität der Netzabdeckung vor Ort zu charakterisieren. Außerdem unterstützen Forscherinnen und Forscher bei der Implementierung verschiedener Use Cases.