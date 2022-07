Finale Beta von Android 13 veröffentlicht

Google hat die vierte Beta von Android 13 veröffentlicht. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um die letzte Vorabversion von Android 13. Sie den Release Candidate für die hauseigenen Pixel-Smartphones sowie den Release Candidate des Android Emulator.

App-Entwickler forderte Google auf, die Tests ihrer Anwendungen abzuschließen und sich auf die Veröffentlichung der finalen Version von Android 13 vorzubereiten. Sie soll in den kommenden Wochen bereitgestellt werden.

Android 13 enthält zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen für das Mobilbetriebssystem von Google. Das Release soll die Privatsphäre von Nutzern besser schützen und ihnen auch mehr Kontrolle über Benachrichtigungen von Apps geben. Neu ist unter anderem eine Berechtigung für den Zugang zu WLAN-Geräten in der Nähe.

Samsung startet Betaprogramm für Android 13 angeblich im Juli

Android 12 hatte Google im Oktober 2021 veröffentlicht. Die Vorgängerversionen Android 11 und Android 10 standen Nutzern jeweils bereits im September zur Verfügung – Android 9 wurde schon im August freigegeben.

Die ersten Geräte, die in den Genuss der neuen OS-Version kommen, sind in der Regel die Pixel-Smartphones von Google. Gerüchten zufolge soll Samsung bereits im Juli sein Betaprogramm für Android 13 starten. In den vergangenen Jahren gehörte Samsung auch meist zu den ersten Herstellern, die eine neue OS-Version an ihre Geräte verteilten. Samsung verspricht zumindest für bestimmte Premium-Smartphones inzwischen vier Jahre OS-Updates und fünf Jahre Sicherheitspatches. Google sagt ebenfalls mindestens fünf Jahre Sicherheitsupdates zu allerdings nur drei Jahr Android-Versionsupdates.