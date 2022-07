Excel Live: Microsoft verbessert Zusammenarbeit in Echtzeit in Teams

Microsoft hat am ersten Tag seiner diesjährigen Partnerkonferenz Inspire eine neue Funktion für Teams vorgestellt. Excel Live soll die Zusammenarbeit in Echtzeit in Teams verbessern. Eine erste öffentliche Vorabversion will Microsoft ab Ende August anbieten.

Excel Live wird es Nutzern erlauben, im Rahmen eines Teams-Meetings in Echtzeit gemeinsam Excel-Inhalte zu bearbeiten. Ähnlich wie bei PowerPoint Live können Nutzer ihre Excel-Arbeitsblätter über die Share-Funktion in Teams für andere Nutzer freigeben. Ein so geteiltes Arbeitsblatt kann von jedem Teilnehmer eines Meetings direkt vom Meeting-Bildschirm aus bearbeitet werden.

Laut Microsoft haben Nutzer die Möglichkeit, Berechtigungen zu vergeben. Zudem können sie sich alle Änderungen, die während des Meetings durchgeführt wurden, anzeigen lassen. Darüber hinaus können Mitbenutzer eines Arbeitsblattes eigene Ansichten erstellen um Inhalte zu filtern oder zu sortieren, ohne dass sich dies auf die Ansicht der anderen Nutzer auswirkt.

Live-Funktion für weitere Microsoft-Anwendungen in Planung

Auf Nachfrage von ZDNet.com teilte der Softwarekonzern zudem mit, dass Excel Live nicht auf der im Frühjahr vorgestellten Technologie Fluid Framework basiert, die wiederum auf Azure Fluid Relay aufbaut. Details zur Funktionsweise von Excel Live wollte der Sprecher indes nicht nennen.

Allerdings stellte der Sprecher Funktionen zur Echtzeit-Zusammenarbeit für weitere Microsoft-Anwendungen in Aussicht. „Wir werden unser First-Party-Portfolio weiter um Live-Collaboration-Funktionen erweitern, und Sie können im Laufe des Jahres noch mehr von uns erwarten. Wir werden in Zukunft mehr über die Roadmap und den Zeitplan berichten“, sagte der Sprecher. Denkbar wäre eine „Live“-Funktion beispielsweise für Word und OneNote.