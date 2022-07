Analyseplattform unterstützt Rettungsteams im Katastrophenfall​

CGI bietet mit Sense360 eine Cloud-basierte, intelligente Analyseplattform an, die Rettungskräften im Katastrophenfall ein ganzheitliches und genaues Lagebild vermittelt. Auf Basis verschiedener Datenquellen und Augmented Reality erhalten Einsatzkräfte aktuelle Informationen, mit denen sie ihre Rettungsmaßnahmen effizienter organisieren und beschleunigen können.​

Verknüpfung von Life-Bildern und aufbereiteten Lageinformationen

Für das Lagebild einer Katastrophe nutzt die Analyseplattform unter anderem Daten von Satelliten, Drohnen, Karten, Infrastruktur-, Geo-, Wetter- und Umweltdaten sowie Online-Datenbanken, Blogs und soziale Medien. Das integrierte und sichere Kommunikationssystem der Plattform schafft in Kombination mit dem Einsatz von Augmented Reality, der Verknüpfung von Lifebildern und aufbereiteten Lageinformationen einen visuellen Überblick, der den Einsatzkräften kontextbezogen zur Verfügung gestellt wird und schnellere und sichere Rettungsmaßnahmen ermöglicht.

Die internationale, von den Vereinten Nationen für internationale Rettungseinsätze zertifizierte Hilfsorganisation I.S.A.R. (International Search and Rescue) in Deutschland ist ein Projektpartner bei der Konzeption und Entwicklung von CGI Sense360. „Wir leisten internationale Hilfe bei humanitären Einsätzen unter anderem nach Naturkatastrophen und Unglücksfällen oder auch in Kriegsgebieten. Für effiziente, schnelle Rettungsmaßnahmen ist dabei die unmittelbare Verfügbarkeit detaillierter Lagebilder und aktueller Daten von entscheidender Bedeutung. Genau diese Informationen kann die neue Cloud-basierte Data-Analytics-Plattform CGI Sense360 bereitstellen“, erklärt Steven Bayer, Projektkoordinator bei der I.S.A.R.

Unterstützung von Katastrophenrettungsteams

Die Data-Analytics-Plattform wird zunächst zur Unterstützung von Katastrophenrettungsteams entwickelt, zum Beispiel in Kriegsgebieten oder bei Terroranschlägen, Unfällen, Erdbeben, Tsunamis, Überschwemmungen und Waldbränden. Sie ergänzt CGI-Lösungenim Bereich Planungs- und Wiederherstellungsprogramme im Fall von Naturkatastrophen. Dazu gehören die Entwicklung von Kartierungsdiensten für Waldbrände unter Verwendung künstlicher Intelligenz und Weltraumdaten der ESA, die Bereitstellung des Future Flood Forecasting System in England oder die Bereitstellung von Datenmanagementsystemen für die Verwaltung von Wiederherstellungsprogrammen nach Naturkatastrophen in Zusammenarbeit mit US-Bundesstaaten.