Bericht: Apple verschiebt iPadOS 16

Apple wird dieses Jahr angeblich die neuen Versionen von iOS und iPadOS nicht gleichzeitig zum Download freigegeben. Wie Bloomberg berichtet, wird iPadOS 16 um bis zu einen Monat verspäten. Grund dafür sind demnach Probleme mit mehreren neuen Funktionen des Tablet-Betriebssystems.

Den mit Apples Plänen vertrauten Quellen von Blomberg zufolge verzögern die „ambitionierten Pläne“ für die Überarbeitung der Multitasking-Funktionen die Freigabe von iPadOS 16 im September. Vor allem der neue Stage Manager, mit dem sich Fenstergrößen anpassen und mehrere Apps gleichzeitig öffnen lassen, soll noch nicht ausgereift sein.

Beta-Tester kritisieren offenbar, dass der Stage Manager fehlerhaft sei. Nutzer kritisieren aber wohl auch eine verwirrende Bedienung. Die Veröffentlichung im Oktober soll den Entwicklern Zeit geben, sie nach der Freigabe von iOS 16 vollständig auf iPadOS 16 zu konzentrieren.

Kommendes iPad Pro angeblich mit M2 Chip

Die Quellen von Bloomberg behaupten zudem, dass Softwareveröffentlichungen schon vor der Verspätung von iPadOS 16 aus dem Zeitplan geraten sind. So habe beispielsweise der Betatest von iOS 16 und iPadOS 16 in diesem Jahr später gestartet als in den Vorjahren.

Ziel soll es nun sein, die neue Version von iPadOS in zeitlicher Nähe zur Vorstellung neuer iPads bereitzustellen. Gerüchten zufolge arbeitet Apple an einem iPad Pro mit M2 Chip sowie einem aktualisierten iPad mit 10,2-Zoll-Bilschirm und USB-C.